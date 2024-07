Cum arată Oana Roman în costum de baie, la 48 de ani. Și-a etalat silueta în Mamaia Nord GALERIE FOTO

Oana Roman a făcut furori pe litoralul românesc! Se pare că Oana Roman și-a petrecut câteva zile la Mamaia și nu a ezitat să posteze fotografii în costum de baie pe rețelele sociale. Iată cum arată aceasta!

Fiica lui Petre Roman se bucură de soare și nu ezită să se afișeze în costum de baie. De-a lungul timpului, fotografiile cu vedeta în toată splendoarea ei au stârnit reacții entuziaste pe platformele de socializare, dar iată cum a apărut de data aceasta!

Citește și: OANA ROMAN, NOAPTE DE COȘMAR DIN CAUZA UNUI BĂRBAT! CE S-A ÎNTÂMPLAT CHIAR ÎN FAȚA CASEI VEDETEI: „DINTR-O RĂZBUNARE…”

Recent, Oana Roman și-a luat o scurtă vacanță pe litoral, pe care a savurat-o din plin. Fiind foarte activă pe rețelele sociale, vedeta a ținut fanii la curent și acum. Ea a împărtășit o serie de fotografii în care poartă un costum de baie.

Oana Roman pare să fie tot mai încrezătoare în propria piele după pierderea în greutate, iar acest lucru se reflectă în fotografiile pe care le împărtășește pe Instagram. Ea pare hotărâtă să facă schimbări semnificative în stilul său de viață, astfel nu ezită să se posteze în rochițe pe rețelele de socializare.

Oana Roman, în vârstă de 48 de ani, se relaxează într-o vacanță la mare alături de fiica ei în aceste zile. Vedeta a împărtășit pe rețelele de socializare imagini de la plajă, iar fanii au remarcat imediat transformarea ei, datorită pierderii în greutate evidente. Oana Roman savurează fiecare moment la malul mării și a capturat câteva cadre memorabile pe care le-a împărtășit cu urmăritorii ei online.

„Iubesc marea cu pasiune! E locul în care ma simt acasă, ma simt împlinită și fericita. Voi sunteți mare sau munte?”, a scris Oana Roman la postarea de pe Instagram.

Chiar și după atâția ani, Oana Roman continuă să se concentreze asupra aspectelor pozitive, considerând momentul respectiv ca fiind crucial în viața ei. Ea afirmă că a trăit o adevărată renaștere în urma acelei experiențe.

Pe parcursul celor cinci zile pe care le-a petrecut în secția de reanimare, fiica lui Petre Roman a înțeles că Dumnezeu veghează asupra ei și că El este singurul care poate ghida cursul vieții sale.

​„Am știut, atunci, că am niște îngeri păzitori foarte puternici. Am știut, atunci, că puterea lui Dumnezeu este infinită. Am simțit asta, în modul cel mai concret. Mi-am dat seama că viața mea e în mâinile Lui și el a știut pe cine să trimită, ca să mă salveze. Trebuia să mă vindec, pentru a-mi putea creşte copilul și am reușit. El a fost acolo”, a mai spus Oana Roman.