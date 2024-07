S-a spulberat misterul despre facultatea urmată de Oana Roman din Franța. Ce Sorbona? „Este o școală cu sistem diferit”

Oana Roman a fost în trecut acuzată că a studiat în Franța datorită tatălui său și că nu a absolvit Universitatea Sorbona din Paris, ci o altă instituție de învățământ asociată. Ea a explicat întotdeauna că a ajuns acolo prin propriile eforturi și nu datorită conexiunilor tatălui său, însă a recunoscut că nu a absolvit într-adevăr Sorbona.

Oana Roman a afirmat că a obținut un master în Relații Publice la Universitatea Sorbona din Paris, una dintre cele mai prestigioase universități din Franța și din lume. Ea a fost întotdeauna foarte mândră de realizările sale academice și a subliniat că a ajuns acolo prin propriile eforturi, fără să beneficieze de influența numelui său de familie.

Citește și: Oana Roman, noapte de coșmar din cauza unui bărbat! Ce s-a întâmplat chiar în fața casei vedetei: „Dintr-o răzbunare…”

Ce spune Oana Roman despre facultatea din Sorbona

Fiica lui Petre Roman a descris acea perioadă ca fiind extrem de dificilă din cauza rigorilor academice ale facultății pe care a urmat-o, deși a recunoscut că nu a absolvit direct Universitatea Sorbona, ci o altă instituție din cadrul acesteia, CELSA. Pentru a clarifica acest aspect, câțiva ani în urmă, ea a publicat chiar diplomele sale pe Facebook pentru a contracara criticii.

„Eu am făcut o școală de înalte studii, care face parte din Sorbona, dar este o școală cu sistem diferit, ceea ce înseamnă examen de admitere cu o rată de admisibilitate sub 4%, adică puține locuri, mulți candidați, competiție foarte mare. Am fost singurul student străin din această facultate. A fost extrem de greu. Au fost niște ani în care nu am făcut nimic altceva decât să mă duc la școală și să învăț.

Nu m-am distrat, n-am ieșit, n-am avut gașcă de prieteni. Eram singură într-o țară străină, într-o perioadă în care nu exista internet. Nu aveam telefoane mobile, nu aveam rețele sociale, nu aveam absolut nimic. Pentru că nu aveam laptop, am făcut facultatea scriind totul de mână. Așa că a fost greu, foarte greu”, a povestit Oana Roman pe pagina sa de Instagram.

Ce studii are, de fapt, Oana Roman

Oana Roman a terminat Școala Generală Nr.5 din București și apoi a continuat la Liceul Central până în clasa a XII-a. A obținut o medie ridicată la examenul de bacalaureat, iar cursurile liceului le-a urmat în limba franceză, fiind într-o clasă bilingvă română-franceză.

Mioara Roman a căutat o universitate de prestigiu pentru fiica sa, care să ofere specializarea în Comunicare și Relații Publice, o opțiune care nu exista în România pe atunci, astfel au decis să opteze pentru Franța.

„Am dat examen de admitere în primul an, iar în anul doi, pentru a intra în anul de Licență am mai dat o admitere. Din peste 800 de candidați am ramas doar 64.

…

Ceea ce puțină lume înțelege, este faptul ca la acel nivel, într-o Universitate care se numește Sorbona, conceptul de pile nu există. Acolo dai examen și ești admis sau nu. Nu contează cine ești, nici cum te cheamă, nici de unde vii”, povestea în trecut Oana Roman.

Citește și: Declarații sfâșietoare făcute de Catinca, la patru luni după înmormântarea Mioarei Roman. “A avut un regret foarte mare!”