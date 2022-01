Cum arată „palatul” în care locuiește „zâna” Andreea Marin! Ireal ce și-a construit vedeta în dormitor, chiar lângă pat

Andreea Marin este una dintre cele mai îndrăgite și respectate prezentatoare de televiziune din România. Iubitoare a lucrurilor frumoase, elegante și a bunului gust, ”Zâna Surprizelor” și-a creat spațiul personal exact așa cum și-a dorit. Mai mult decât atât, în dormitor, chiar lângă pat, a ales să își monteze o piesă cu totul specială. Cum arată ”palatul” în care locuiește ”zâna” Andreea Marin?

Și-a dorit un loc special și, cu multă muncă, implicare și dragoste, a reușit să îl creeze. Andreea Marin și-a personalizat locuința, reușind, sub o formă sau alta, să devină o piesă de artă. ”Zâna Surprizelor” și-a creat un „univers” al său: totul este aranjat, curat și elegant. Iar, ”cireașa de pe tort” este chiar o piesă care sălășluiește în dreptul patului ei, în dormitor.

Andreea Marin a investit timp și bani în „palatul” ei

Andreea Marin a investit timp și bani pentru ca locuința sa să arate, cu exactitate, așa cum și-a dorit. Pasionată de design, ”Zâna Surprizelor” a reușit să își personalizeze casa cu piese de mobilier din lemn, dar așezate în așa fel încât să îi confere spațiul necesar în care să se desfășoare. Vedeta a renovat două clădiri concomitent, lucru ce i-a ocupat tot timpul. Pe lângă jobul pe care îl are și grija pentru familia ei, bruneta a reușit să treacă cu brio peste toate greutățile pe care le-a întâmpinat. Totul, însă, a fost regândit ca un proiect întreg, astfel reușind să amenajeze locuința după bunul plac. Iar, în prezent, este fericită de alegerea pe care a făcut-o.

”E o loterie dacă ajungi sau nu până la capăt ori cedezi nervos pe drum și renunți, căci, în construcții și amenajări, trebuie să ai un mare noroc să găsești echipe bine organizate și cu pricepere adevărată. În final, după vreun an de încercări, eu am avut șansa să găsesc oameni dedicați meseriei lor, care să pună umărul cu dăruire la împlinirea visului meu. Acesta are azi un nume: Creative Hub Voice & Visibility. Este noul meu loc de muncă și este o mare șansă – parcă Dumnezeu a vrut să se întâmple așa, în clădirea vecină casei în care locuiesc”, a spus bruneta pentru Unica.ro.

”Piesa de rezistență” a Andreei Marin. Ce și-a construit vedeta în dormitor, chiar lângă pat

Spațiul pe care îl are vedeta s-a dublat, lucru ce poate fi observat și în imaginile din galerie. Mai mult decât atât, ”Zâna” a dezvăluit faptul că spațiul exterior îl numește ”Grădina cu Miresme”, deoarece are multe zone verzi, dar și multicolore. Natura este un element important când vine vorba despre amenajările exterioare.

Cât despre dormitor, există persoane care ar putea spune că Andreea Marin ar fi excentrică. Căci, în camera în care se odihnește, ”Zâna” și-a amplasat o cadă albă cu inserții vintage. De ceva timp, acest concept a luat amploare atât în țară, cât și peste hotare, mulți hotelieri abordând această idee, pentru a oferi turiștilor și mai mult confort sau chiar lux.

”Dormitorul, firește, e oaza mea de liniște, și e la mansardă, un spațiu larg, cu bârne de lemn, cu cadă pictată manual de pictorița mea de suflet, Maria Parascan, cu budoarul meu mic și cochet pe care, ca femeie, l-am visat o viață, cu o saună pentru doi și un spațiu deschis ca o garderobă fără dulapuri, mobilierul fiind proiectat după dorința noastră din țevi și coturi sudate și lemn, cu lăzi de zestre pictate și baie cu chiuvetă din piatră… o mansardă-poveste, cu vederea spre câmpul pe care trec zilnic vaci și oi și câinii care păzesc turma, e idilică imaginea, iar în zare vezi o pădure. Așadar, după un efort de doi ani cu o pandemie de traversat, acest loc de suflet a devenit realitate, deci uităm ce a fost greu, căci… a meritat”, a conchis Andreea Marin.

Sursă foto: UNICA