Bat clopotele de nuntă pentru Andreea Marin? ”Zâna Surprizelor” s-a afișat cu un inel pe deget! ”Cel mai frumos început”

Bat clopotele de nuntă pentru Andreea Marin? ”Zâna Surprizelor” s-a afișat cu un inel pe deget, în imaginile de pe rețelele de socializare! Ce mesaj a transmis, alături de partenerul ei, Adrian Brâncoveanu.

Pe rețelele de socializare, Andreea Marin a postat un mesaj în dreptul unor imagini în care apare alături de partenerul ei de viață, Adrian Brâncoveanu. Într-o atmosferă „învelită” într-un peisaj montan de vis, ”Zâna Surprizelor” s-a fotografiat cu un inel pe deget. Oare bat clopotele de nuntă pentru prezentatoarea de televiziune?

”Cel mai vesel sfârșit de an și cel mai frumos început! Și totuși, oriunde am hoinări, nicăieri nu e mai bine ca acasă! Cel mai bun și sănătos somn e cu capul pe perna mea și tot acolo se nasc visele pentru noun an! Home sweet home!”, este mesajul scris de Andreea Marin pe Instagram.

Într-o emisiune de televiziune, Andreea Marin a mărturisit că nu trebuie să fie căsătorită, în condițiile în care locuiește cu persoana pe care o iubește. Până la momentul respectiv, ”Zâna” a mărturisit că nu exista o posibilă nuntă în plan, însă, în condițiile în care se vor hotărî în acest sens, va spune.

„În momentul în care va fi cazul voi spune (n.r. nunta). Nu există un astfel de plan. Da, locuim împreună. Nu trebuie să fiu măritată pentru asta!”, a spus Andreea Marin pentru o emisiune TV.

Motivul pentru care Andreea Marin nu și-ar dori să se căsătorească

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu trăiesc după propriile reguli și consideră că iubirea adevărată nu ține cont de regulile impuse de societate, motiv pentru care ”Zâna Surprizelor” nu pare dispusă să încerce a nouă experiență a căsniciei.

”Noi suntem bine astfel și suntem o familie. Nu trăim după normele impuse de alții. Fiecare știe cum este mai bine pentru el. Nu a venit acel moment în care să se întâmple altfel”, a declarat Andreea Marin pentru Impact.ro.

