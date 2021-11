Care a fost, de fapt, motivul pentru care Andreea Marin a divorțat de primul soț: ”A venit într-un moment în care...”

În cadrul unei emisiuni, Andreea Marin a făcut o serie de dezvăluiri despre primul ei divorț. Care a fost, de fapt, motivul pentru care ”Zâna Surprizelor” și fostul ei partener au decis să plece pe drumuri diferite?

Andreea Marin, celebra prezentatoare TV care a reușit să își strângă un public numeros, a fost căsătorită, prima oară, la vârsta de 21 de ani. În cadrul emisiunii ”În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță, a mărturisit care a fost, de fapt, motivul pentru care ea și fostul partener au divorțat.

Aflându-se, atunci, la o vârsta de 21 de ani, Andreea Marin își punea bazele carierei sale în televiziune. De-a lungul timpului, „Zâna Surprizelor” a ales să fie discretă cu viața personală, însă, după mulți ani, a decis să vorbească despre relațiile pe care le-a avut.

Care a fost, de fapt, motivul pentru care Andreea Marin a divorțat de primul soț

Motivul pentru care a divorțat la trei ani de la căsătoria cu primul soț, Cristian Gheorghiță, a fost în urma unei alegeri pe care a avut-o de făcut. Andreea Marin a ales să se dedice carierei sale și, așa cum mărturisește și prezentatoarea TV, divorțul ”a venit într-un moment în care eu eram prea fragedă”.

”Această despărțire a noastră a venit într-un moment în care eu eram prea fragedă, nu eram destul de matură și în același moment am început munca nebună la ‘Surprize’, am simțit o singurătate. M-am simțit singură. N-am făcut față acestei distanțe. De iubit ne iubeam în continuare, dar aveam nevoie de omul acela lângă mine. El n-a făcut nimic rău, dar a avut niște studii, un master de urmat, cu care am fost amândoi de acord și, practic, n-am făcut față”, a mărturisit ea.

Sursă foto: captură video Youtube – din cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”