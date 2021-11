Cum arată și cine e, de fapt, iubita secretă a lui Emi de la Asia Express. Ce a răspuns după ce a cerut-o de soție azi-noapte, la show-ul de la Antena 1

Încă o cerere în căsătorie la Asia Express! Dacă în urmă cu mai bine de un an, Speak a cerut-o pe Ștefania în căsătorie în fața camerelor, acum, un alt concurent și-a luat inima în dinți și a rostit marea întrebare.

Emi și-a cerut iubita de soție în semifinala competiției, deșia aceasta nu era lângă el. Artistul de la Noaptea Târziu nu a mai așteptat să ajungă în țară pentru a-i cere partenerei sale să-și petreacă viața alături de el.

Semifinalistul a avut lacrimi în ochi când a vorbit despre iubita lui, după ce a citit o scrisoare emoționată trimisă de tânără. Cu tremur în glas, Emi a explicat publicului cât de importantă este Iuțu, așa cum îi spune el, în viața sa.

„Într-un moment în care părea că totul se duce în jos și se înecau corăbiile și ne apucau panicilie, ea a apărut în viața mea și m-a stabilizat, m-a calmat. A fost lângă mine în niște perioade foarte grele. O iubesc!”, a spus Emi, în semifinala Asia Express, după ce a citit o scrisoare din partea partenerei lui.

Apoi a continuat: ”Nu sunt bun la asta. Nu am mai făcut asta niciodată și nici nu vreau s-o mai fac. Iuțu, vrei să te măriți cu mine?”.

”A zis da!”

”A zis da !! ❤️❤️💍 (nu avea incotro) 🤣Iti multumesc pentru toate momentele in care mi-ai fost alaturi, tot ce am trait impreuna si pentru toate momentele in care imi vei fi alaturi si pentru toate momentele pe care le vom trai impreuna! Chiar daca nu-s perfect, nici macar atat de bun, iti multumesc pentru tot!! Te iubesc !! ❤️❤️ Si multumesc si @exquisite_diamonds pentru sustinere si sprijin!! (Apropo, e putin cam mare inelul, tre sa facem o schema 🔥😅)”, a scris Emi pe pagina sa de Instagram, alături de iubita sa, care poartă mândră inelul de logodnă.

Asia Express, o competiție extrem de dură

„Asia Express”, ediția ”Drumul Împăraților”, este o competiție solicitantă atât pentru concurenți, cât și pentru întreaga producție. Echipele se luptă pe traseu pentru a ajunge în Finală și pentru a putea avea șansa de a câștiga premiul în valoare de 30.000 de euro. De-a lungul competiției, concurenții întâmpină dificultăți din multe puncte de vedere, de la hrană, cazare, până la efectuarea anumitor probe.

Sursa foto: Captură Antena 1, Instagram