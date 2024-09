Cum arată soacra lui Dani Oțil! Mama Gabrielei Prisăcariu a fost aniversată cu drag de familie

Cum arată soacra cunoscutului prezentator de la Neatza cu Răzvan și Dani? Mama Gabrielei Prisăcariu și-a sărbătorit ziua de naștere! Ce imagine emoționantă a postat soția lui Dani Oțil pe rețelele de socializare! I-a transmis și o urare femeii care i-a dat viață cu această ocazie!

Dani Oțil trăiește o poveste de dragoste ca-n filme alături de Gabriela Prisăcariu. Cunoscutul prezentator nu numai că are parte de succes pe planul carierei, ci are parte de multe bucurii și în viața de zi cu zi. Am făcut aceste precizări, însă nu el este în centrul atenției de data aceasta, ci mama soției sale!

Pe prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani îl știe toată lumea, dar puțini au văzut cum arată soacra lui!

Soacra lui Dani Oțil și-a sărbătorit ziua de naștere

Gabriela Prisăcariu a postat în secțiunea de InstaStory o imagine cu femeia care i-a dat viață, Dani Oțil și Tiago, fiul ei. Mama vedetei era îmbrăcată într-o rochie colorată. Soacra prezentatorului TV și-a aniversat recent ziua de naștere, iar bineînțeles că nu astfel de moment nu putea fi trecut cu vederea.

Soția lui Dani Oțil i-a transmis mamei sale și un mesaj cu această ocazie prin intermediul căruia i-a urat „La mulți ani”.

„La mulți ani, mama!”, a transmis Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Cum reușesc Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu să mențină flacăra iubirii

Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani este mai mereu ocupat, dar știe că momentele petrecute în familie sunt foarte importante, așa că are mare grijă să își facă timp pentru soția lui, dar și pentru fiul lui, Tiago. Gabriela Prisăcariu a fost întrebată cum reușesc să mențină flacăra iubirii, iar răspunsul a fost unul simplu.

„Mie îmi place să fiu organizată, să știu dinainte, să-mi planific tot. Am stabilit lucrul acesta: trebuie să avem câteva zile, o dată la ceva timp, numai pentru noi doi. Atâta vreme cât avem o bonă, avem bunici, deci copilul este pe mâini nu că bune, foarte bune, trebuie să ne permitem luxul ăsta, să plecăm doar noi doi. Cred că este foarte important pentru cuplu să te reconectezi așa o dată la ceva timp”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pentru CIAO.

Soția lui Dani Oțil este organizată, așa că nu le-a fost greu să găsească o soluție. Cei doi au stabilit să stea împreună singuri câteva zile, o dată la ceva timp.

