Cum arată soacra lui Nicușor Dan și de ce este nemulțumită: „Asta este problema lor. Eu nu pot să forțez”

Deși formează un cuplu de peste două decenii și au împreună doi copii, relația dintre Nicușor Dan și partenera sa de viață, Mirabela, nu este oficializată printr-un act de căsătorie. Această situație generează nemulțumiri în rândul apropiaților familiei, în special din partea mamei Mirabelei, care consideră că după o relație atât de lungă, cei doi ar fi trebuit deja să facă pasul spre o căsătorie legală. Iată ce declarații a făcut soacra lui Nicușor Dan!

Relația dintre Nicușor Dan și Mirabela a început în urmă cu aproximativ 20 de ani, într-un moment în care actualul primar era deja implicat în viața publică prin activism civic și proiecte sociale. De-a lungul timpului, cei doi și-au construit o viață de familie discretă, departe de ochii presei, preferând să nu expună detalii din viața personală. Totuși, apropierea alegerilor și creșterea vizibilității publice a primarului readuc în atenție aspecte din sfera sa privată.

Mama partenerei de viață a primarului Capitalei este de părere că, în ciuda stabilității relației și a rolului de tată pe care Nicușor Dan îl îndeplinește, lipsa unei căsătorii oficiale ridică semne de întrebare privind angajamentul formal. Aceasta nu își ascunde dezamăgirea, dar păstrează speranța că cei doi vor oficializa relația în viitor.

Când l-am văzut pe Nicușor Dan să știți că mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut bunul lui simț, respectul pe care mi l-a acordat, iar ce să vă spun? Îl consider ca și pe băiatul meu. E foarte bun de președinte, dacă bunul Dumnezeu va decide să fie acolo în fruntea țării, acolo va fi. Eu îi admir puterea, tenacitatea, perseverența. Are un mare rol și Dumnezeu”, a spus soacra lui Nicușor Dan.

În cercurile apropiate familiei, există convingerea că oficializarea unei relații este un gest de respect și recunoaștere reciprocă. Deși în societatea modernă parteneriatele fără acte sunt tot mai frecvente, pentru generațiile mai vechi, căsătoria rămâne un simbol esențial al asumării și al stabilității. Mama Mirabelei, influențată probabil de valorile tradiționale, vede în lipsa acestui pas o formă de ezitare sau lipsă de angajament deplin.

Totodată, femeia nu contestă calitățile personale sau profesionale ale lui Nicușor Dan, pe care îl consideră un om respectuos și dedicat. Însă, din perspectiva familiei, relația cu fiica sa ar trebui consolidată și printr-un angajament legal. Faptul că cei doi au deja copii împreună adaugă greutate așteptărilor din partea familiei.

Dincolo de aspectele legate de căsătorie, familia partenerei sale îl percepe pe primarul Capitalei ca pe o persoană modestă, echilibrată și chibzuită. În vizitele pe care le face în casa socrilor, acesta este apreciat pentru naturalețea cu care se adaptează unui stil de viață simplu, fără pretenții excesive.

„E econom! Mănâncă până la capăt tot ce e în frigider. Nu are timp să mănânce prea mult acasă. Când aud atâtea vorbe urâte îmi pare extrem de rău pentru că știu că nu sunt adevărate, sunt foarte multe minciuni. Să știți că nimeni nu e perfect, doar domnul Iisus Hristor a fost perfect. Are și el metehnele lui, dar are mai multe calități, calitățile pe care le are acoperă absolut toate defectele”, a mai spus Liliana.