Cum arăta soția lui Cătălin Bordea când lucra în Dubai, ca stewardesă. Din ce face bani Livia, acum

Partenera de viață a lui Cătălin Bordea este admirată de multe persoane, iar pe platformele de social media primește des complimente. Recent, însă, s-a aflat că Livia și cunoscutul comediant au parte de „turbulențe” în căsnicia lor, cei doi aflându-se în prag de divorț. De-a lungul timpului, Livia Bordea a căpătat experiență în mai multe domenii, activând și ca stewardesă în Dubai. Iată mai jos, în articol, din ce face bani Livia, acum.

Livia și Cătălin Bordea s-au cunoscut în anul 2012. La doi ani distanță, s-au căsătorit civil, apoi, în 2019, au făcut nunta. Părea că totul merge ca pe roate în căsnicia lor, însă, recent, s-a aflat că brunetei i-ar fi fost furată inima de către un alt bărbat. Motiv pentru care ar fi luat decizia să părăsească căminul conjugal și să-l lase singur pe cunoscutul comediant. CANCAN.RO v-ar arătat, în exclusivitate, informațiile care pot fi consultate aici.

Însă, puțini sunt cei care cunosc domeniul în care Livia Bordea a lucrat o bună perioadă. În urmă cu câțiva ani, (încă) soția lui Cătălin Bordea a activat ca stewardesă, fiind nevoită să locuiască, pentru o perioadă, în Dubai. De altfel, la vremea respectivă, bruneta a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare, în urma cărora a primit multe complimente din partea prietenilor virtuali. Însă, cu ce se ocupă Livia, în prezent? Detaliile le aflați mai jos, în articol.

Din ce face bani Livia, soția lui Cătălin Bordea, în prezent?

Între Cătălin Bordea și Livia există o legătură foarte strânsă, comediantul mărturisind, la un moment dat, că bruneta este cea care i-a schimbat viața. Înainte de a forma un cuplu solid cu fostul participat de la America Express, bruneta a lucrat ca stewardesă. Apoi, și-a schimbat domeniul de activitate. La momentul actual, ea activează ca instructor de Kangoo Jumps, petrecându-și ore întregi în sala de sport.

Conexiunea între comediant și Livia Bordea a fost instantă. A urmărit-o „din umbră” pentru o perioadă, apoi și-a declarat dragostea față de tânără.

„Când m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de zâmbetul ei. Îţi umple ziua, îţi da energie când începe să zâmbească. Mă energiza pe vremea când eram cu altcineva. E foarte ruşinos! Mă energiza uitându-mă la pozele ei. Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară.

Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit. Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: «Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?» și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, declara Cătălin Bordea, la Antena Stars, în urmă cu câțiva ani.

Sursă foto: Instagram