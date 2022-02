Cum au fost fotografiați Anna Roman și Dan Bittman la ziua Taniei Budi. Vrea bruneta să-l facă gelos pe fostul iubit, Cătălin Cazacu?

Anna Roman a stat mai tot timpul lângă Cătălin Cazacu la ziua Taniei Budi, care a împlinit 54 de ani. Petrecerea a avut loc într-un local de lux, iar bruneta a încercat din răsputeri să-i intre în grații solistului de la Holograf.

Anna Roman este o femeie liberă după ce s-a despărțit de Cătălin Cazacu. Acum este în căutarea unei noi relații și pare că a găsit și bărbatul potrivit. Dan Bittman este ultimul mascul pe care bruneta pare să fi pus ochii.

La ziua Taniei Budi, Anna Roman s-a așezat lângă Dan Bittman și cu greu l-a mai lăsat singur. La rândul lui proaspăt despărțit de parteneră, artistul nu a părut deloc deranjat de prezența fostei iubite a lui Cătălin Cazacu.

Cei doi au fost tot timpul cu zâmbetul pe buze și s-au fotografiat împreună. Mai mult, la un moment dat, Anna Roman s-a cuibărit în brațele lui Dan Bittman. Oare o fi vrut să-l facă gelos pe Cătălin Cazacu, fostul iubit? Doar bruneta poate să ofere răspunsul.

Cert este că Anna Roman și Dan Bittman s-au simțit bine împreună. Nu ar trebui să surprindă pe nimeni dacă și pe viitor cei doi vor apărea în ipostaze identice cu cele de la ziua Taniei Budi.

Anna Roman a fost cerută în căsătorie de Cătălin Cazacu

Anna Roman și Cătălin Cazacu au trăit o poveste de dragoste… cu năbădăi. Cei doi au fost iubiți, apoi fostul concurent de la Exatlon a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Anna Roman și Cătălin Cazacu au locuit împreună în apartamentul din Capitală al motociclistului, însă după ce bărbatul ar fi călcat strâmb, fotomodelul s-a hotărât să plece din casa lui.

“A fost destul de greu, nu sunt obişnuită şi nu ştiam cum să reacţionez. Eu şi Cătălin ne-am cunoscut la aeroport. Prima dată nu mi-a plăcut de el, dar, după, l-am iubit foarte tare. A fost o relaţie frumoasă, ne-am iubit mult. A spus că l-a luat valul, că s-a apropiat mai mult decât trebuie şi că nu a avut nimic cu respectiva şi că nu a fost genul lui.

Stăteam în aceeaşi casă, ne gândeam şi la căsătorie. Inelul îl am într-o cutiuţă. Am fost foarte dezamăgită, pentru că nu i-am greşit cu o virgulă. El spune că a fost doar o apropiere de prietenie. M-a căutat, a spus că regretă tot ce a făcut, dar a recunoscut-o prea târziu. Eu am trecut peste şi nu mai exista cale de împăcare”, mărturisea, în urmă cu mai multe luni, Anna Roman.

