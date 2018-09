Cum au fost surprinși Mariana Moculescu și Cristi Marin în Herăstrău, după ce în urmă cu o lună se jigneau și se amenințau

Mariana Moculescu și Cristi Marin au o relație cu năbădăi, acum se ceartă și se jignesc, apoi se împacă și se iubesc ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În urmă cu o lună, fosta soție a lui Horia Moculescu îl amenința pe Cristi Marin cu plângere penală, din cauza unor postări pe care le făcuse pe Facebook, iar acum cei doi au fost surprinși împreună în parcul Herăstrău din Capitală.

După mai bine de două săptămâni de la scandal, Mariana Moculescu și Cristi Marin au fost fotografiați în Herăstrău de Wowbiz.ro, în ipostaze tandre, la ceas de seară.

Cei doi s-au plimbat minute bune pe alei, au discutat, au râs mult și deși se întunecase, Mariana și-a dorit să bea o cafea, pe care și-a plătit-o din banii ei. Apoi, cu paharul de cafea în mână, fosta soție a lui Horia Moculescu a continuat discuția și plimbarea în parc, alături de Cristi Marin.

Şi-a amintit de prima noapte de dragoste cu Horia Moculescu

Mariana îşi aduce aminte cu nostalgie de clipele frumoase dintre ea şi Horia. Aceasta şi-ar dori ca lucrurile să fi decurs altfel între ei.

„Sunt mândră că am fost căsătorită cu Horia Moculescu şi aproape arogantă pentru că încă îi port numele şi îi voi purta până la moarte. Îmi pare rău că s-au întâmplat toate acele lucruri. Dacă aş da timpul înapoi, aş proceda altfel. Nu aş divorţa de Horia, nu m-aş fi recăsătorit a doua oară, nu l-aş fi întâlnit pe Cristi Marin şi aş fi avut o familie fericită alături de un mare compozitor. În momentele bune era un soţ desăvârşit. Îmi spunea, te rog, nu fii ţăranca, lasă-te iubită. Horia m-a iniţiat 100% în arta erotică. Eu am fost virgină până la 20 de ani şi nu ştiam cu ce se mâncau toate nebuniile. Îmi aduc aminte cum s-a consumat actul nostru intim. Eu am primit de la Horia 100 de trandafiri roz superbi, mari, am luat toate petalele cât el era la duş şi am acoperit patul cu toate petalele. Mi-aş dori să mă împac, dar el cu siguranţă nu mai acceptă. Simt o dragoste imensă. Dintre toţi barabtii pe care i-am cunoscut aş vrea să fiu cu Horia şi chiar să îi mai fac un copil”, a spus Mariana Moculescu.