Cum au reacționat doi americani după ce au mâncat șaorma în Sibiu: ”Nu știu ce are în ea, dar...”

Sibiul devine tot mai atrăgător pentru turiștii din întreaga lume. Recent, doi turiști americani, o femeie și un bărbat, au vizitat orașul și au fost cu adevărat uimiți de prețurile din restaurante, potrivit relatărilor făcute pe site-ul Ora de Sibiu. Mai mult, ei au gustat celebra șaorma, la îndemnul unui prieten, și au rămas complet uimiți. Iată ce au spus!

În zilele noastre, vloggerii și youtuberii joacă un rol important în promovarea destinațiilor turistice. Cei doi protagoniști despre care vă vorbim, au realizat un videoclip dedicat orașului Sibiu și regiunii Transilvaniei, în care au subliniat ce înseamnă o vacanță „budget-friendly” în inima României.

Turiștii americani au explorat două dintre cele mai reprezentative orașe din Transilvania, mai exact, Sighișoara și Sibiu. Cei doi au vorbit despre faptul că, pe lângă atracțiile turistice obișnuite, o vacanță în aceste locuri nu doar că oferă o experiență unică, dar este și extrem de accesibilă financiar.

În urma recomandării unor prieteni, cei doi americani s-au decis să viziteze restaurantul Super Mama. Experiența s-a dovedit a fi una reușită, iar cei doi au plecat cu o părere foarte bună de acolo. De la prețurile extrem de mici, până la gustul și calitatea mâncării, totul a fost pe placul celor doi.

„Un prieten ne-a sugerat locul și eram destul de sceptici, dar prețurile sunt excelente. Am plătit doar 35 de lei pentru o masă cu mai multe feluri de mâncare. Am mâncat ciorbă și șaorma. Nu știu ce are în ea, dar e extrem de bună și uitați-vă cât de mare e. Recomand, chiar dacă aveți un buget mai mic, pentru mâncare bună”, au declarat aceștia.