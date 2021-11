Cum au „taxat” Andreea Bălan și tatăl ei „derapajul” lui George Burcea

Controversa care îl are în prim-plan pe George Burcea – după ce actorul care a primit rolul lui „Lurch” în noua serie „Familia Addams” a declarat că unele femei merită bătute – a împărțit publicul în două tabere. Cei care-l înțeleg și cei care-l blamează! În tot acest timp, ca din întâmplare, Andreea Bălan postează pe contul de Instagram citate despre… legea atracției. CANCAN NEWS are toate detaliile, plus reacția lui Săndel Bălan în acest context.

George Burcea este implicat într-o mega-controversă, iar oamenii au reacții care mai de care mai neașteptate. După ce o parte dintre colegii de breaslă i-au luat apărarea, iar unii psihologi au catalogat comportamentul său ca fiind al unui narcisist feminist, acum a venit rândul fostei soții să se pronunțe.

Nu în mod evident, ci printr-un apropo subtil. Artista a postat pe contul de Instagram un mesaj care face trimitere la legea atracției și la faptul că, de regulă, primim ceea ce trimitem în Univers.

„Cred că ați observat că, de la un timp, tot postez lucruri legate de legea de atracție și tot felul de citate legate de gânduri. Fac acest lucru pentru a le atrage atenția celor care nu cred că noi atragem ceea ce suntem, nu ceea ce dorim”, a scris Andreea Bălan.

Printre persoanele care nu acceptă “ieșirea în decor” a lui George Burcea se numără și fostul său socru. Săndel Bălan s-a arătat indignat și a avut o reacție pe măsură. Vedeți totul, cu lux de amănunte, la CANCAN NEWS. Apăsați click pe butonul PLAY!

