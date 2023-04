Cum e strigată Andreea Bănică de polițiștii din Bulgaria. Artista e foarte cunoscută în țara vecină. „Doamne, ce-i iubesc”

Andreea Bănică este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, dar se bucură de un succes enorm și peste hotare. Cântăreața este cunoscută și la sud de Dunăre, în Bulgaria, țară de care se declară îndrăgostită. Când merge acolo, oamenii o recunosc imediat!

Cum au reacționat polițiștii bulgari când au oprit-o în trafic

Vedeta a povestit, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, cum este întâmpinată de fanii bulgari de fiecare dată când ajunge la ei în țară. Fosta prezentatoare de la „Bravo, ai stil” spune că, la un moment dat, și polițiștii au oprit-o în trafic și i-au admirat frumusețea. Oamenii legii din țara vecină o strigă Andreea „Banița”, adică „plăcintă” în limba bulgară.

„Doamne, ce-i iubesc! Mi-au oferit acea dragoste necondiționată, publicul acela își arată dragostea pentru artistul îndrăgit cu toată ființa. Țipă, urlă, strigă după tine, vin cu pancarte la aeroport. Află tot! Ei știu oricum că ajung la Sofia, îmi scandează numele, țipă, un public extraordinar de cald.

Am venit din România și pot spune că am cucerit Bulgaria, primul artist de muzică pop. Și polițiștii ne-au oprit, ne-au cerut buletinele, când au văzut numele, au început să scandeze: «Andreea Banița (n.red – „plăcintă” în limba bulgară), cu ochii tăi frumoși, albaștri. Am aflat că «Banița» înseamnă «plăcintă» la ei. Mi-au adus, astfel, și plăcinte la concerte, am avut de Paște un show la ei”, a dezvăluit Andreea Bănică.