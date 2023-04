Cum este viața lui Sultan Kosen, cel mai înalt bărbat din lume. Jurații de la Chefi la Cuțite au rămas uimiți: „Cum e să vezi lumea de sus?”

În ediția care a rulat seara trecută la Antena 1, jurații de la Chefi la Cuțite au avut parte de o reală surpriză. În fața lor s-a prezentat Sultan Kosen, cel mai înalt bărbat din lume. Pe lângă faptul că le-a gătit un preparat delicios, Sultan le-a mărturisit și cum se „simte” viața la înălțime. Cei trei chefi au rămas uimiți, în urma dezvăluirilor pe care le-a făcut. Iată ma jos, în articol, detaliile.

În ediția de miercuri seara, 26 aprilie 2023, cei trei jurați de la Chefi la Cuțite au rămas uimiți de povestea de viață a lui Sultan Kosen, cel mai înalt bărbat din lume. Sultan are o înălțime de 2,51 metri și a intrat în Cartea Recordurilor.

La Chefi la Cuțite, Sultan le-a gătit un preparat delicios, și anume un pilaf turcesc, asezonat cu o salată. Odată ce au ridicat cloșurile și au gustat din preparat, jurații s-au gândit cine se ascunde în spatele porților. Însă, odată ce ușile s-au deschis, bucătarii au rămas impresionați. Au avut ocazia să cunoască povestea de viață a lui Sultan. Are vârsta de 39 de ani și este din Turcia.

Reacțiile celor trei bucătari nu au întârziat să apară, imediat ce l-au observat pe bărbat.

„Frățică, uriașii din Games of Thrones chiar există! Deci n-ai cum, eu am rămas șocat. Vai de capul meu, n-ai cum așa ceva. Vedeam că merge, că-i e greu, efectiv, să facă un pas în față. Eu am fost impresionat. În șezut e mai înalt decât toată lumea de acolo”, a spus Florin Dumitrescu. Bucătarul a fost completat imediat de colegul lui, Cătălin Scărlătescu: „Cum e să vezi lumea de sus?”. De aici, Sultan și-a început povestea.

Sultan Kosen a dezvăluit cum se „simte” viața la înălțime

Sultan Kosen a răspuns, mai întâi, la întrebarea adresată de Scărlătescu. Concurentul de la Chefi la Cuțite a mărturisit că „e ceva foarte frumos și te face să fii mândru, să vezi lumea de sus”. Apoi, cel mai înalt om din lume s-a destăinuit, în show-ul culinar de la Antena 1.

Sultan a mărturisit că înălțimea i-a cauzat dificultăți. De exemplu, nu poate merge cu liftul, iar când își ia cazare la un hotel, problema principală este patul. De asemenea, are probleme și cu spațiul din mașini sau avion. În plus, deține un autoturism, însă are șofer.

„Fiind foarte înalt am avut dificultăți. Când mă duc la un hotel am o problemă cu patul. Nu pot să urc cu liftul. Am avut probleme în avion, în mașini. Pot să încap doar la Bussines class și clasa întâi. Nu încap la clasa economică, deoarece am picioarele lungi, locul dintre scaune fiind îngust. Mașinile sunt foarte mici pentru mine, pentru a călători cu ele. Am o mașină personală. Am un șofer. El conduce. Eu nu conduc, eu stau în spate. E mai spațios. Tavanul e mai înalt. Scaunele din spate sunt mai mari. Cu aceea călătoresc”, a mărturisit concurentul, la Antena 1.

Concurentul de la Chefi la Cuțite poartă 61 la picior

În continuare, Sultan Kosen a mărturisit la Chefi la Cuțite că poartă 61 la picior, iar părinții lui au o înălțime normală. Pentru că are 2,51 metri înălțime, a fost nevoit să facă și câteva modificări în apartamentul în care locuiește.

„Port 61 la picior. Părinții mei sunt normali la înălțime, frații mei sunt normal. Doar eu sunt înalt. Casa mea e un apartament normal, doar că am făcut ușile de la intrare și tavanele după înălțimea mea. Fiind doarte înalt și mare nu pot să-mi iau ceea ce vreau așa cum fac toți. Mi le fac special, la comandă”, a mai spus bărbatul de 39 de ani.

La vârsta de 9 ani, Sultan a observat că se dezvoltă altfel, spre deosebire de ceilalți copii. O vizită la doctor avea să îi releve faptul că are o condiție medicală. În 2009, a intrat în Cartea Recordurilor, pentru înălțimea pe care o are.

„Dețin cele mai mari mâini și cele mai mari picioare din lume. Cu astea am intrat în Cartea Recordurilor. Am fost în 107 țări. M-am căsătorit în 2013 și înălțimea soției mele e de un metru și 75 de centimetri. Nu ne-am înțeles și am divorțat”, a mai spus el.

