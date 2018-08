Laurențiu Cazan, cel care a comandat intervenţia forţelor de ordine la mitingul din 10 august, a explicat, marți dimineață (21 august), că nu reprezintă un impediment identificarea jandarmilor care și-au ascuns numerele de identificare de pe cască cu bandă neagră. El a mai specificat faptul că „nu a existat niciun ordin care a îndemnat la violență împotriva oamenilor pașnici”.

Maiorul Laurențiu Cazan, ministrul de Interne, Carmen Dan, șeful DSU, Raed Arafat, dar și fostul șef al Janadrmeriei Sebastian Cucoș au participat la ședința de marți a Comisiei de apărare a Camerei Deputaților, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicații despre protestele violente din 10 august. Procurorii militari au cerut identificarea jandarmilor care şi-au acoperit numerele de identificare de pe căşti cu bandă izolatoare.

„Aceste cazuri sunt analizate inclusive la nivelul Jandarmeriei. E o comisie internă. Sunt analizate. Bineînțeles că sunt avute în vedere și de cei de la Parchetul Militar. Totuși să nu uităm contextual. Vorbim de o acțiune a restabilirii ordinii publice. De fiecare dată, am făcut precizarea că am avut acțiuni violente progresive în Piața Victoriei. Am ajuns în situația în care nu doar cei doi colegi ai noștri au fost ultragiați, am avut oameni care efectiv au fost răniți de aceste acte de violență împotriva lor”, a declarat Laurențiu Cazan.

Coordonatorul acțiunii jandarmilor din Piața Victoriei a mai spus că în sprijinul jandarmilor din fața Guvernului au venit colegi și din alte județe.

„La nivelul instituției noastre au fost efective care au venit în sprijin pe de o parte. Nu e un impediment în identificarea acestor jandarmi care au acționat. Chiar dacă au existat situații izolate nu este niciun impediment în identificarea lor. Vreau să vă asigur că nu a existat niciun ordin care a îndemnat la violență împotriva oamenilor pașnici. Vreau să vă spun că sunt situații izolate, identificate și de noi, le-am observat și în spațiul public. Ulterior vor fi analizate și concluzionate toate aceste aspecte”, a mai spus maiorul.