Cum face bani Marcel Prodan, impresarul care a bătut-o pe Alexandra Stan. Ce legătură au copiii cu autism

Marcel Prodan, fostul impresar și partener al Alexandrei Stan, cel care a agresat-o violent pe artistă, administrează o fundație „non-profit” pe care a înființat-o din pasiune. Fundația generează venituri semnificative din exploatarea copiilor cu autism.

Marcel Prodan, cunoscut pentru managementul mai multor artiști de top din România, și-a văzut cariera afectată profund acum nouă ani, după ce a agresat brutal pe Alexandra Stan, cu care avea o relație. Gestul său violent a marcat cariera sa, scăzându-i succesul și fiind nevoit să se reorienteze profesional.

Marcel Prodan a văzut o transformare radicală în viața sa după agresiunea lui asupra Alexandrei Stan. În urma scăderii succesului său ca impresar, el a fost obligat să își reevalueze cariera. În prezent, Marcel Prodan a inițiat o fundație în Constanța, concentrată pe sprijinirea copiilor cu autism.

„Ideea acestei fundaţii a venit in urma faptului că sunt si eu, la rândul meu părinte al unui băieţel de 6 ani si empatizez cu necesităţile altor părinţi. Aceşti oameni merită ca, copiii lor sa aibă şansa unei dezvoltări comportamentale cât mai aproape de normalitate. Cu gândul la copii, şi din dorinţa de a crea un mediu eficient şi profesionist, care să-i poată ajuta în lupta cu neprevăzutul, am decis să înfiinţez această fundaţie non-profit. Fiecare din noi are astfel oportunitatea de a da înapoi o fărâmă de bine comunităţii din care face parte”, spune Marcel Prodan, conform Spynews.ro