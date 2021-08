Cum făceau dragoste Monica Gabor și Irinel Columbeanu. El are doar 1.66 metri înălțime, ea 1.81

Întrebată în anul 2008 de un reporter unde a făcut dragoste ultima dată, fosta doamnă Columbeanu răspundea că se poate de senină. “Am făcut dragoste în funduleţ”.

De menționat este și apariția unui videoclip ”scăpat” în presă pe vremea când cei doi erau căsătoriți cu o partidă de sex oral filmată în inconta unui restautant.

Ce spune Irinel Columbeanu despre despărțirea dintre Monica Gabor și Mr. Pink

Vestea despărţirii dintre Monica Gabor și Mr. Pink a șocat lumea mondenă din România, ba chiar şi pe Irinel Columbeanu, fostul soț al Monicăi.

Invitat la o emisiune de televiziune, Irinel Columbeanu a răspuns la toate întrebările, chiar și de cele legate de subiectul momentului. Fostul milionar de la Izvorani a povestit că majoritatea informațiilor din presă sunt doar speculații, nefiind bazate pe ceva real, prin urmare el nu poate confirma despărțirea dintre ei.

Deoarece niciodată nu și-a vorbit de rău fosta soție, nici de data aceasta Irinel Columbeanu nu s-a dezmințit de caracterul său, mărturisind că și dacă ar avea o confirmare, consideră că diplomat este să nu vorbească despre viața privată Monicăi.

”Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții. În presa sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar.

Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica. Este ceva diplomat sa nu deschid acest subiecte. Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și sa știți ca cel mai mare lux este sa spui adevărul. Când am spus ca e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place sa mă bag în ciorba altuia. Prefer sa ma fac dispărut atunci când sunt cautat”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

Monica Gabor și Mr. Pink, o relație restrictivă

După ce Monica Gabor și Mr. Prink s-au despărțit au ieșit la iveală mai multe detalii din relația lor. Se pare că lucrurile nu erau tocmai roz, iar fiecare acțiune a Monicăi era atent monitorizată de Mr. Pink. Cei doi aveau o relație extrem de restrictivă, potrivit spuselor unor apropiați ai acestora.

„Era monitorizată în permanență. Avea voie să facă cumpărăturile doar de pe net sau de la un supermaket de lux din zonă, unde Mr. Pink cunoștea pe toată lumea. Ea nu avea menajere în casă, făcea singură toată treaba și nu avea voie să primească musafiri.

Înainte ca Irina să se mute în America, ea putea pleca să o viziteze doar cu acordul iubitului, care știa fix la cât decolează și aterizează avionul și tot ceea ce face Moni din momentul în care ajungea în România. După ce fetița a venit la ea, nu a mai avut voie să meargă în țara sa natală”, a declarat unul dintre apropiații tinerei, pentru Playtech.ro.

