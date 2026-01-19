Acasă » Știri » Cum faci ciorbă de mici, rețeta inedită pe care tot mai mulți români o încearcă în 2026

Cum faci ciorbă de mici, rețeta inedită pe care tot mai mulți români o încearcă în 2026

De: Alina Drăgan 19/01/2026 | 10:25
Cum faci ciorbă de mici, rețeta inedită pe care tot mai mulți români o încearcă în 2026
Cum faci ciorbă de mici /Foto: Freepik

Micii sunt de departe preferații românilor și se consumă în cantități mari. Ei bine, unii au dus pasiunea pentru acest preparat și mai departe, iar așa a luat naștere un fel de mâncare aparte, ce poate părea dubios la prima vedere, potrivit csid.ro. Este vorba despre ciorba de mici. Rețeta este una simplă, iar gustul este delicios, spun cei care au încercat-o.

La prima vedere, ciorba de mici sună ca o glumă, însă în realitate este una dintre cele mai inspirate adaptări ale ciorbei de perișoare. Doar că rețeta este mai simplă, iar timpul de gătire este cu mult redus. Rețeta profită și de un avantaj major: carnea de mici este deja condimentată perfect, cu usturoi, cimbru și acel strop de bicarbonat care o face fragedă și pufoasă.

Cum faci ciorbă de mici

Așa cum spuneam, ciorba de mici deși poate suna ciudat este de fapt o adaptare a ciorbei de perișoare. Mai mult, vine și cu un super avantaj. Practic, sari peste partea cea mai migăloasă a rețetei de perișoare. Iar rezultatul este o ciorbă delicioasă, gătită întru-un timp mai scurt și cu un gust mult mai intens.

Vezi cum se prepară ciorba de mici AICI

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei”
Știri
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei”
Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni din ianuarie
Știri
Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe furnizorul
Adevarul
Curentul ar putea fi mai ieftin — dar românii nu vor să schimbe...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
Digi24
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum...
Benzina și motorina sunt mai scumpe în România decât în Spania sau Austria
Promotor.ro
Benzina și motorina sunt mai scumpe în România decât în Spania sau Austria
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
3 dispozitive Parkside accesibile pentru proiecte hobby și reparații ajung în oferta Lidl în această săptămână. Prețurile, sub pragul de 50 de lei
go4it.ro
3 dispozitive Parkside accesibile pentru proiecte hobby și reparații ajung în oferta Lidl în această...
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Descopera.ro
De ce bărbații preferă femei mai tinere? Este simplu!
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei”
Ce pensie are Traian Băsescu în 2026: „S-a mărit brusc cu 6.000 de lei”
Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni din ianuarie
Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni din ianuarie
Cine conduce din umbră tribul Faimoșilor, de fapt. Călin Donca nu a mai putut răbda și i-a dat ‘fatala’ ...
Cine conduce din umbră tribul Faimoșilor, de fapt. Călin Donca nu a mai putut răbda și i-a dat ‘fatala’ lui Boureanu
Cel mai tare test psihologic | Alege o frunză și vei afla care este, de fapt, puterea ta ascunsă
Cel mai tare test psihologic | Alege o frunză și vei afla care este, de fapt, puterea ta ascunsă
Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1, pentru doar 2 săptămâni la Survivor 2026
Câți bani a primit eliminata Iulia Istrate de la Antena 1, pentru doar 2 săptămâni la Survivor 2026
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Vezi toate știrile
×