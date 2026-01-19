Cum faci ciorbă de mici, rețeta inedită pe care tot mai mulți români o încearcă în 2026

Micii sunt de departe preferații românilor și se consumă în cantități mari. Ei bine, unii au dus pasiunea pentru acest preparat și mai departe, iar așa a luat naștere un fel de mâncare aparte, ce poate părea dubios la prima vedere, potrivit csid.ro. Este vorba despre ciorba de mici. Rețeta este una simplă, iar gustul este delicios, spun cei care au încercat-o.

La prima vedere, ciorba de mici sună ca o glumă, însă în realitate este una dintre cele mai inspirate adaptări ale ciorbei de perișoare. Doar că rețeta este mai simplă, iar timpul de gătire este cu mult redus. Rețeta profită și de un avantaj major: carnea de mici este deja condimentată perfect, cu usturoi, cimbru și acel strop de bicarbonat care o face fragedă și pufoasă.

Cum faci ciorbă de mici

Așa cum spuneam, ciorba de mici deși poate suna ciudat este de fapt o adaptare a ciorbei de perișoare. Mai mult, vine și cu un super avantaj. Practic, sari peste partea cea mai migăloasă a rețetei de perișoare. Iar rezultatul este o ciorbă delicioasă, gătită întru-un timp mai scurt și cu un gust mult mai intens.

