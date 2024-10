Cum i-a ”înșelat” Babasha pe cei de la Coldplay + De ce nu l-au preferat pe Smiley. Povestea neștiută a concertului care a declanșat scandalul în România

În cadrul celei mai noi ediții a podcastului Altceva, moderat de Adrian Artene, a fost invitat celenrul muzician și realizator de emisiuni tv și radio, Mike Godoroja. Cu o experiență de zeci de ani în spate, atât ca realizator de emisiuni, cât și ca organizator de festivaluri, Mike Godoroja a vorbit și despre subiectul care a ținut capul de afiș al presei din România în vara aceasta: concertul Coldplay, în deschiderea căruia a cântat Babasha. Cunoscutul muzician a spus cine a fost de vină pentru toată tevatura care s-a creat, dar și cum ar fi procedat el dacă ar fi fost în locul organizatorilor, mai ales că îi și cunoaște.

Mike Godojora spune cum le-a luat ochii Babasha pentru a-l alege să le cânte în deschidere

Adrian Artene a vrut să știe de la invitatul său în „Altceva”, podcastul difuzat sâmbătă, 12 octombrie, de la 19:00, părerea sa despre prezența pe scenă a controversatului cântăreț Babasha în deschiderea concertului Coldplay. Mike Godoroja care a organizat de-a lungul timpului unele dintre cele mai remarcabile ediții ale festivalurilor de top din România, printre care și Cerbul de Aur, este de părere că greșeala a fost a celor de la Coldplay. Celebrul muzician susține că atât Chris Martin, cât și echipa sa, nu și-au făcut bine documentarea.

„După părerea mea, când ești într-o zonă de hiperpopularitate, este obligatoriu să iei în calcul componenta politică. Politica este felul în care eu comunic maselor, manipuez masele, sau dacă vrei, mă adresez maselor. Ei acolo nu erau la un concert într-o sală de teatru, ba mai mult, aveau două concerte. Două stadioane înseamnă 140.000-160.000 de oameni, nu e puțin lucru! Economic vorbind, ca să ieșim din zona de bussiness care a fost rentabilă că s-au vândut biletele imediat, cred că nu și-au făcut treaba! Eu o cunosc pe organizatoare, iar ea mi-a spus că le-a comunicat să facă și o altă alegere, dar ei nu și-au făcut lecția cum trebuie”, a susținut Mike Godoroja în cadrul podcastului Altceva.

Muzicianul spune cine ar fi trebuit să-l înlocuiască pe Babasha în deschiderea concertului

De asemenea, Mike Godoroja a punctat că una dintre formațiile care au concertat în România și au știut să-și facă bine documentarea, a fost Metalica. Aceștia au ales în 2019 când au concertat în România să interpreteze o piesă Iris, iar fanii au fost în extaz. În plus, celebrul muzician spune și ce alt artist sau artistă din România ar fi fost potriviți pentru a îl înlocui pe Babasha.

„O formație care și-a făcut treaba cum trebuie a fost Metalica. Și Metalica au ales o piesă românească, dar au ales piesa „De vei pleca” de la Iris. Cei de la Coldplay s-au uitat numai la numărul de vizualizări. Ok, în SUA, în Germania sau alte țări, numărul de vizualizări reflectă showbizul acelei țări. La noi în România nu-l reflectă corect. Dacă ar fi stat să analizeze cultural ce se întâmplă, ar fi avut ce să aleagă. Dau două exemple pe care le respect: Smiley- este un artist pop impecabil, sună bine, are priză imensă la public, are spectacole bune. Sau dacă vrei o artistă, Irina Rimes. Iată doar două exemple cu care putea foarte bine să facă o relaționare pop”, a mai spus muzicianul.

