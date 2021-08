Cum i s-a schimbat viaţa lui Daniel Ilie, aka Varză după participarea la iUmor: „M-am angajat o săptămână și pe șantier”

Daniel Ilie sau Varză aşa cum este cunoscut de publicul larg a devenit celebru în 1999, atunci când a înfiinţat împreună cu artistul Florin Maxineanu trupa Terles Berles. De asemenea, fanii îşi amintesc cu siguranţă şi de emisiunea Taxi Driver de pe Național TV, acolo unde bărbatul reuşea la fiecare ediţie să aducă zâmbetul pe buze telespectatorilor. În cadrul unui interviu recent, artistul a povestit în stilul său caracteristic cum i s-a schimbat viaţa după apariţia la iUmor.

Varză a reuşit să îi cucerească pe juraţii emisiunii iUmor în 2019. Atât Cheloo, cât și Delia, dar și Mihai Bendeac au avut numai cuvinte de laudă pentru comediant, după ce acesta a început să povestească întâmplări din industria muzicală a anilor 2000.

Recent, acesta a fost invitat la podcastul produs și găzduit de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat și Cosmin Natanticu, acolo unde Daniel Ilie a făcut mărturisiri neaşteptate despre ce s-a întâmplat după participarea sa la celebra emisiune de umor.

„M-am apucat de stand-up, mai târziu am ajuns la iUmor, după care am plecat în Huntingdon. Am lucrat o săptămână la fabrica de saltele, apoi m-am angajat la Pizza Domino, livram pizza pe 30 decembrie. Pe 31 decembrie, de Revelion, la ora 23:50 am livrat ultima pizza la doi englezi care erau în pijamale (…), apoi plecasem la vărul meu acasă că acolo stăteam (…) M-am angajat o săptămână și pe șantier”, a povestit comediantul.

Varză, amintiri despre perioada comunismului

În cadrul aceluiaşi interviu, Varză a dezvăluit cum a ajuns să lucreze la circ în anii comunismului: „Am făcut școala profesională un an jumate, apoi m-am angajat în Electroaparataj două luni. Am fugit și de acasă și am mers la circ, în 1981. Femeile de la circ erau perfecte. Artiștii de circ și înainte, și după Revoluție, au văzut mai multe țări decât am avea noi bani să ne ducem să vizităm. Să te duci să vezi ce case au artiștii de circ. Acolo e o muncă și riscuri maxime”.

„Mie îmi plăcea circul. Eram fascinat de marele maestru Siminică, cel mai mare claun al Europei la vremea respectivă, a murit acum de curând. Era un colos în comedie, iar eu eram înnebunit după asta, eu tot făceam teatru de amatori, am avut brigadă artistică cum era pe vremea aia (…). Am fugit de acasă pentru că știam că tata nu mă lăsa, trebuia să plătească școala profesională dacă lipseam. Cu chiu cu vai, cu intervenții de la prieteni, tata a dat de mine. Am ajuns acasă (…) mi-a spus să vorbesc cu directorul să nu mă dea afară. M-a mutat disciplinar, la Întreprinderea de Țevi Sudate. O săptămână am stat”, a mai povestit acesta.

