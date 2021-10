Adina Buzatu este una dintre femeile care se descurcă de minune într-o lume a bărbaților! Stilista are grijă ca oricine îi cere părerea să arate exemplar. CANCAN NEWS vă aduce cele mai tari sfaturi de stil, chiar de la Adina Buzatu. Să vedem, deci, ce trebuie să poarte domnii, în această toamnă!

Adina Buzatu se numără printre femeile care lucrează mai ales cu bărbați și au un mare succes. Stilista are în “portofoliu” nume mari din showbiz, așa că am luat legătura cu ea, pentru a afla cele mai noi tendințe în materie de modă masculină. Dacă termenii „helancă”, “nuanță neutră” și „nonculoare” vă sunt străini, atunci ați ajuns în locul potrivit!

Se poartă culorile puternice

„Vor renunța la piesele subțiri, acelea din in, cămășile din in, pantalonii din in, pantofii aceia superușori pe care i-au purtat toată vara, fie ei fără șiret, fie chiar cu. În schimb, vor continua să poarte culori deschise, bejul acela, albul unturiu, Culorile deschise merg, sunt potrivite toamna, doar că țesăturile sunt ușor mai pline.

De asemenea, culorile puternice se poartă toamna aceasta, sigur că rămân bordoul, bleumarinul, griul antracit în garderobă, dar se adaugă muștar, magenta, albastru electric, verdele acela ușor mai închis decât s-a purtat în timpul verii”, spune, printre multe altele, Adina Buzatu.

Dați PLAY și aflați cum ar trebui să vă asortați, cu stil, hainele, chiar de la specialist.

