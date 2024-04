Cum îl va chema pe băiețelul Anei Baniciu: ”CANCAN a ales numele lui!”

Nu mai este un secret pentru nimeni că Ana Baniciu și Edy Kovacs vor deveni părinți în scurt timp. Cântăreața mai are 10 săptămâni până la nașterea naturală, eveniment pe care îl tratează cu maximă seriozitate. Totul este calculat până atunci, pătuțul, căruciorul și alte ustensile sunt comandate, dar ce se întâmplă cu băiețelul cuplului după naștere?! Nu de alta, dar numele moștenitorului Kovacs nu este ales. Însă CANCAN.RO a sărit în ajutorul Anei Baniciu și a lui Edy Kovacs!

Se pare că pe lista cuplului s-ar fi aflat nume precum Kian sau Lucas, care nu prea i-au convins pe viitorii părinți. Ana și Edy încă se gândesc la cum îl va chema pe fiul lor, chiar dacă descriu decizia ca fiind una complicată și greu de luat.

Ana Baniciu-Kovacs mai are 10 săptămâni până la naștere, dar nu ia pauză de la muncă: „L-am zdruncinat pe bebeluș acum câteva nopți, l-am făcut praf, am filmat și noaptea!”

CANCAN.RO: Ce mai e nou, ce se mai întâmplă în viața ta?

Ana Baniciu-Kovacs: Mă pregătesc, am intrat pe ultima sută de metri, mai am mai puțin de 10 săptămâni. Mă pregătesc de o naștere naturală, mă știi că sunt o femeie puternică. Ce să zic, terminăm casa, lansez piesă nouă, am filmat clip. L-am zdruncinat pe bebeluș acum câteva nopți, l-am făcut praf, am filmat și noaptea. Dacă n-am dansat, să vezi ce iese! Eu muncesc până-n ultima secundă, oameni buni, nu mă las.

CANCAN.RO: Tu te uiți la nașteri pe internet?

Ana Baniciu-Kovacs: Da, m-am uitat la foarte multe sarcini, sunt foarte multe vloguri de sarcină.

CANCAN.RO: Nu îți e teamă de durerea aceea?

Ana Baniciu-Kovacs: Nu mi-e frică de naștere chiar deloc, sunt foarte încrezătoare, știu că o să nasc într-un loc în care mă simt safe și în care o să am medicul care m-a și urmărit de-a lungul sarcinii.

Artista dezvăluie motivul pentru care soțul nu îi va fi alături în momentul nașterii: „Sunt unii care vomită, leșină, Edy sigur ar fi unul dintre ei!”

CANCAN.RO: Edy va sta lângă tine la naștere?

Ana Baniciu-Kovacs: Nu, Doamne iartă-mă, nu îl las eu, asta chiar nu e o chestie de bărbați.

CANCAN.RO: Poate o să meargă la FIFA în timpul ăsta…

Ana Baniciu-Kovacs: La pește. Nu înțeleg de ce unii bărbați hotărăsc să facă asta, adică înțeleg, le sunt alături nevestelor. Dar sunt unii care vomită, leșină, Edy sigur ar fi unul dintre ei. Ar fi alb la față, s-ar termina jumate din viața lui.

CANCAN.RO: Îl simți pregătit pe Edy?

Ana Baniciu-Kovacs: Nu, cred că bărbații nu sunt pregătiți niciodată pentru asta, până când nu apare propriu-zis copilul, până nu apare legătura aceea. Momentan, suntem inconștienți și eu și el, nu știm ce ne așteaptă, dar eu știu că o să mă descurc cumva, trebuie să o scot la capăt.

CANCAN.RO: Ați luat pătuț, cărucior, tot ce trebuie?

Ana Baniciu-Kovacs: Le-am comandat, urmează să vină, sunt pe drum.

Ana Baniciu-Kovacs: „ CANCAN a ales numele copilului nostru, Adam!”

CANCAN.RO: Zi-mi și mie, te rog, mega-exclusivitatea, numele copilului!

Ana Baniciu-Kovacs: Nu știu, am o listă lungă.

CANCAN.RO: Pole-position-ul care ar fi?

Ana Baniciu-Kovacs: În pole-position era Kian, dar parcă ne-am sucit. Nu știu încă, mai avem o listă. Era și Lucas. Cum să îi zic?

CANCAN.RO: Adam, e tare Adam.

Ana Baniciu-Kovacs: Cred că îl am și pe Adam pe listă.

CANCAN.RO: Adam Kovacs, cum sună, a rupt Nordului, s-a terminat!

Ana Baniciu-Kovacs: Nu, te rog, a rupt ta-su destul, acum mai rupe și copilul?! Au trecut vremurile alea. Dar cum ar fi să îi pun Adam, să ieși în lume, să zici «eu am pus numele copilului»?!

CANCAN.RO: Am prevestit-o, am avut gura aurită!

Ana Baniciu-Kovacs: CANCAN a ales numele copilului nostru, Adam!

