Laurette are la activ mai multe relații eșuate, dar a înțeles de ce! Lumea în care trăiește i-a făcut pe unii dintre bărbați să o perceapă doar ca pe un trofeu, în timp ce ea își dorea o apropiere serioasă, care să ducă spre o familie. CANCAN NEWS vă dezvăluie mai multe detalii.

Laurette este una dintre femeile cele mai râvnite din showbiz, dar notorietatea nu a ajutat-o mereu! Sexy-mulatra a avut câteva relații eșuate, dar și foarte multe încercări. Iar acum dezvăluie că poveștile de iubire nu au mers pentru că bărbații au văzut-o mereu ca pe un trofeu și au vrut să bifeze o relație cu Laurette – mulatra din showbiz, și nu cu Laurette – omul.

„Sunt omul care-și dorește o familie”

“De multe ori, iubitul meu îmi spune să nu-l mai pup, să nu-l mai îmbrățișez, pentru că-l sufoc.

Sunt, poate acesta e și motivul, un om care are foarte multă iubire și dragoste de oferit, dar nu am avut noroc de foarte multe ori. Am încercat! Sunt omul care-și dorește o familie, care a luptat pentru asta. Dar, pur și simplu, trăind într-o lume de genul acesta, fiind mai deosebită datorită fizicului meu, de multe ori am avut de pierdut”, a spus Laurette în podcastul „Fără Filtre”.

Mulatra a găsit explicația și pentru lipsa norocului: “Chiar dacă sunt mai exotică, mai frumoasă, nu am fost atât de norocoasă, pentru că bărbații cu care eram într-o relație sau cu care am ieșit și am încercat să le dau o șansă, tot timpul m-au privit ca pe un trofeu”.

