Cum l-am filmat pe ”Mbappe” Coman înaintea meciul cu Dunărea Călărași. Și-a scos bomba-sexy la restaurant și…

Gigi Becali îl critică mereu din cauza țigărilor, lucru care pare să îl afecteze pe Florinel Coman. Cel puțin din punct de vedere al moralului. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu "Mbappe" înaintea meciului cu Dunărea Călărași. Atacantul și-a scos iubita la un restaurant de lux din Capitală, unde, surprinzător, s-au comportat ca doi străini…

Criticat de Gigi Becali cu fiecare ocazie, Florinel Coman pare că și-a găsit alinarea lângă iubita lui, care arată trăsnet. O adevărată bombă-sexy, alături de care jucătorul petrece mare parte din timpul liber. Înaintea partidei cu Dunărea Călărași, atacantul a ieșit cu partenera sa la un restaurant select din Capitală, Tratoria il Calcio, unde cei doi au luat masa. Interesant este faptul că, de data aceasta, vârful FCSB-ului a avut o conduită ireproșabilă. Nu a pufăit nicio țigară și nu a consumat deloc alcool.

S-a săturat, probabil, să fie mereu „ținta" lui Gigi Becali, astfel că a decis să pună piciorul în prag și să nu-i mai ofere latifundiarului din Pipera vreo ocazie de a-l mustra. Astfel că, cel puțin atunci când se află în public, Florinel Coman a ales să renunțe la țigări și la băutură. Ajunși la localul de pe marginea lacului Herăstrău, atacantul și iubita lui, Ioana, au consultat meniul, după care au comandat.

Atacantul FCSB-ului a luat un tartar de somon și o salată, demonstrând, astfel, că are grijă de corpul său, atunci când vine vorba de mâncare. De partea cealaltă, partenera sa a preferat pastele. Au petrecut în restaurant puțin peste o oră. Timp în care abia dacă au schimbat două cuvinte. Păreau supărați, îngândurați și neliniștiți, așa cum se poate observa, de altfel, din imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

La masa lor, atmosfera a părut încărcată, semn clar că fotbalistul ar fi, încă, marcat de criticile pe care Gigi Becali i le-a adresat. În ultima etapă, cu Dunărea Călărași, Florin Coman a fost titular, însă nu a terminat partida pe teren, fiind schimbat în minutul 79 cu Filipe Teixeira. Contra formației lui Dan Alexa, atacantul a avut o evoluție ștearsă.

„Distrus” de Gigi Becali

Deși este unul dintre golgheterii FCSB-ului, Florin Coman a fost aspru criticat de Gigi Becali după aproape fiecare partidă din acest sezon. După remiza cu CFR Cluj, scor 1-1, patronul roș-albaștrilor a dat de pământ cu atacantul lui Nicolae Dică.

“Dacă eşti fotbalist, dai gol din opt metri! Pai, dacă bagă ţigări câte două pachete în el, cum să poată? Eu l-am văzut pe Coman în timpul meciului că sufla, răsufla. Am şi zis că e distrus, e mort. El vrea să ajungă fotbalist aşa? Păi lasă, bă, ţigara, dacă vrei să ajungi fotbalist. El nu poate să alerge. Degeaba are talent, degeaba vede jocul. E super-fotbalist, are talent cât carul. Degeaba. Dacă nu poţi să alergi la fotbal, la revedere! Lăcătuş fuma şi el, dar alerga!

Nici ţigările de acum nu sunt ca alea de acum. Au încă 32 de substanţe narcotice, droganghiste. Au un drog pe care poţi greu să-l laşi. Aşa mi-a zis şi mie un specialist, că nu ştiam eu. La fotbal trebuie să alergi. Dacă nu alergi, la revedere! Speram să mai iau 2 milioane pe el, dar acum nu mai cred. Dacă am dat trei milioane pe Coman trebuie să dea gol de acolo. Tu îţi arăţi muşchii după ce îţi face ăla cadou? Vai de capul tău!", spunea Gigi Becali în urmă cu mai multe zile.

Asta deși, în septembrie 2017, Gigi Becali vorbea la superlativ de Florinel Coman, precizând că atacantul „e mai șarpe” decât Kylian Mbappe, atacantul de 180 de milioane de euro al lui PSG.

„O să ziceți că am înnebunit. Da, Mbappe e mare. Dar dacă ne ocupăm de Florinel Coman, poate ajunge mai mare. Are ceva în plus. Bine, acum nu se compară. Dar Coman are ceva în plus, nativ. Are driblingul în plus. E mai șarpe Coman decât Mbappe!”, a spus Gigi Becali.

