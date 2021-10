Are gura spurcată! Chiar el a spus-o și, apoi, a argumentat ”revoluția” pe care o face de la începutul pandemiei. Dan Bittman nu acceptă restricțiile autorităților! S-a declarat anti-mască, doar că, zilele trecute… l-am surprins cu ea pe față. „Deghizat” tot a apărut solistul trupei Holograf, masca pusă regulamentar, cu nasul, cu gura acoperite. Și virusul ar rămâne perplex! CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile cu artistul care spune că nu vrea să trăiască într-o lume degradantă și dezumanizată.

”Singur, atât de singur…” Nu e un vers din piesele lui, e de la „Talisman”, dar așa l-au întâlnit paparazzii CANCAN.RO pe Dan Bittman pe străduțele din Capitală, însă nu-i o surpriză. Solistul de la Holograf obișnuiește să ”colinde”, să-și pună ordine în ideile tăioase pe care, de multe ori, le prezintă în fața opiniei publice. Surpriză e masca pe care o poartă strâns pe față, acoperindu-i gura și nasul.

Cum a apărut Dan Bittman în public

Ce spunea Dan Bittman, în urmă cu un an, la interviurile Gândul? ”Dacă atât de tare ne protejează masca, de ce nu lași oamenii să vină la teatru cu măști, sau la concerte, să stea unul lângă altul, că nu-i nicio problemă. Stau oamenii în metrou…

Ar fi trebuit să fie zeci de mii de morți. Am gura spurcată și îmi permit s-o spun și asta o să fac până o să închid ochii, de COVID. Să dea Dumnezeu să mor și eu de COVID. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții de genul ăsta, pentru că sunt degradante si dezumanizante. Îmi spun părerea și am să mi-o spun cu tărie până la capăt. Nu se poate așa ceva, este prea mult”, tuna Dan Bittman.

Dar, pare-se, cântărețul s-a resemnat, măcar în privința măștii. O poartă. Cu geaca de piele pe el, ca un adevărat rocker, blugi și adidași, Dan Bittman a dat o tură de oraș. La pas, fără pic de grabă, solistul de la Holograf a făcut puțină mișcare. De unul singur, așa cum îi și place, de altfel, să-și facă apariția. A parcurs ceva distanță, timp în care a fost ”driblat” de trecătorii grăbiți. Avea să ajungă la destinație, după gura de aer proaspăt la care a tânjit, dar pe care nu a găsit-o doar parțial. Motivul, masca de protecție împotriva coronavirusului.

Dan Bittman a pornit mișcarea „Nu vreau”

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a demarat mișcarea nu “NU VREAU”, prin intermediul căreia i-a chemat pe români să-și arate dezacordul față de măsurile de restricție impuse de autorități. Solistul trupei Holograf speră, astfel, ca mulți dintre români să i se alăture în demersul lui. “Vreau să aprind o făclie, să văd dacă sunt un fraier în țara mea și sunt un dobitoc care apare pe la emisiuni și mă înjur cu autoritățile. Fiecare dacă poate să-și facă o poză acasă să o pună pe Facebook, dacă mai e voie, cred că e voie, să scrie pe ea.

Dacă au curaj, să apară pe Facebook cu o hârtie pe care să scrie «Nu vreau». Este ca în filmul ăla cu maimuțele și prima maimuță zice că nu vreau. Nu vreau să vă cred. V-am lăsat doi ani de zile să mă mințiți în față. Nu vreau să cred că ne vreți binele când, de fapt, ne vreți răul”, a spus Dan Bittman, potrivit Aleph News.

