Cum putem evita să fim înșelați de partener. Cerasela Rogen, dezvăluiri la Cancan Senzațional: ”Relația o să fie minunată!”

Cerasela Rogen a prezentat prima ediție din 2025 a emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, invitat fiind nimeni altul decât Dan Diaconescu. Cei doi au abordat numeroase subiecte, printre care vindecarea traumelor și puterea manifestației. În acest context, antreprenoarea a dezvăluit cum putem evita să fim înșelați. Emisiunea poate fi urmărită AICI.

Cerasela Rogen este speaker motivațional, coach transformaţional şi trainer. Cu o experienţă de peste 10 ani în lucrul cu sute de mii de persoane din ţară şi străinătate, aceasta a reușit să obțină rezultate excepționale. Invitată în cadrul emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, a oferit sfaturi importante pentru oameni.

Un urmăritor al emisiunii care îl are pe Dan Diaconescu invitat permanent a fost curios să afle cum poate manifesta ca iubita să nu îl înșele în anul 2025. Cerasela Rogen a răspuns imediat întrebării, explicând detaliat.

Mai exact, coach-ul a mărturisit că dacă punem problema în acest fel ne focusăm clar pe infidelitate. Așadar, în loc să scăpăm de ceea ce ne este frică, o să atrage, acest lucru asupra noastră și chiar o să fim înșelați.

„E foarte interesant. Hai să te întreb acum. Tu ești clientul meu, Dan. Dacă tu vrei să eviți să te înșele iubita, unde ai dus focusul? Pe înșelat. Păi ceea ce cauți, creezi. Ce spune englezul? Și vă traduc imediat: ‘Where the attention goes, the energy flows and makes to grow’. Care ce înseamnă?

Unde îmi duc mintea, gândul, la înșelat, se duce energia și chiar dacă n-a vrut să mă înșele, ce să vezi? O să mă înșele. Păi dacă tu te duci într-o relație cu creația asta, ce crezi că o să se întâmple și cu aia care n-a înșelat în viața ei? O să te înșele că acolo ai dus gândul și creezi acele situații să se întâmple.”, a explicat Cerasela Rogen la CANCAN SENZAȚIONAL.