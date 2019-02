Cum revine Dorin Rotariu în Liga 1, după ce a ratat Germania

Dorin Rotariu este în cărţi pentru a reveni în Liga 1, acolo unde Craiova îl vrea. Fotbalistul aşteaptă un răspuns din China înainte de a lua decizia finală, anunţă Digi Sport, în emisiunea Fotbal Club.

După ce nu a convins la FC Brugge, Rotariu a mers sub formă de împrumut la Alkmaar, unde de asemenea nu a confirmat. Acum, Roti ar putea să îşi relanseze cariera în Liga 1, unde Craiova îi oferă 200.000 de euro pe an. Fotbalistul ar veni sub formă de împrumut, dar refuză să dea un răspuns final. Asta pentru că are o promisiune din China, pe mult mai mulţi bani, şi vrea să ia hotârârea finală în deplină cunoştinţă de cauză.

Transfer Rotariu: refuzat de Arminia Bielefeld

După ce a refuzat FCSB, în 2018, cariera lui Rotariu a luat o turnură neaşteptată. Fotbalistul de 23 de ani nu mai e o variantă pentru Alkmaar, astfel că îşi caută cu disperare o echipă. Variante nu sunt foarte multe, astfel că transfermarkt.de anunţa ieri că Arminia Bielefeld, formaţie aflată în lupta pentru retrogradare în 2.Bundesliga, e aproape să obţină împrumutul lui de la Brugge.

Nemţii au anunţat aseară că Rotariu nu a trecut vizita medicală, astfel că transferul său în a doua ligă germană a căzut.