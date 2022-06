Cum s-a descurcat Alin, „fiul” lui Petrică Mâţu Stoian, la Bacalaureat 2022? „Sper să fie mândru”

Copilul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, Alin Gabriel Matei a scăpat de emoțiile bacalaureatului. După ce a promovat cu brio examenul maturităţii, tânărul îşi face planuri de viitor. Iată ce îşi doreşte să facă acesta mai departe.

Copilul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, Alin Gabriel Matei, a făcut vorbit în cadrul unui interviu pentru fanatik.ro despre emoţiile pe care le-a trăit în ultimele săptămâni. Acesta a reuşit să obţină note mari la examene, deşi nu a avut timp să se pregătească aşa cum şi-a dorit.

”A fost destul de simplu la Bacalaureat. Normal că l-am luat. Nu am spus nimănui nota pe care am luat-o, nu o voi spune niciodată. Media este sub 9”, a dezvăluit Alin Gabriel Matei pentru sursa citată.

”Dar totuși sper să fie (Petrică Mîțu Stoian, n. red.) mândru de mine. Am avut și cântări, am fost la spectacole, nu pot să spun că m-am pregătit enorm de mult. Dar e o notă bunicică, nu mă pot plânge”, a mai dezvăluit tânărul.

În continuare, Alin Gabriel Matei este decis să își continue drumul în lumea muzicii și să urmeze cursurile Facultății de Muzică.

”Urmează Facultatea de Muzică. Acolo se intră pe bază de dosar și de aptitudini. Nu am deloc emoții. Sunt sigur că voi fi admis la canto, acolo unde îmi doresc”, a mai dezvăluit Alin.

Cum s-au cunoscut cei doi

Petrica Mâțu Stoian l-a cunoscut pe Alin Gabriel Matei, fiul său de suflet, în urma cu mai mulți ani, la un concurs de muzica populară. De atunci, l-a îndrăgit ca pe propriul copil și l-a luat sub aripa lui protectoare.

Cei doi aveau o relație specială și nu exista zi să nu-și vorbească.

Vestea morții artistului a căzut ca un trăsnet în lumea muzicii populare și nu numai. Printre lacrimi și suspine, tânărul a găsit forța necesară la vremea respectivă să spună cât de mult a însemnat artistul pentru el.

”E de necrezut! Am filmat acum cateva zile cu dumnealui la o televiziune, nu a murit de covid, e o informatie falsa, au fost alte complicatii. Pentru mine a fost ca un al doilea tata, ma iubea ca pe copilul lui, m-a ajutat mult! Urma sa mergem la Chisinau sa facem un duet cu Orchestra Lautarii si maestrul Nicolae Botgros. Noi aveam o relatie tata-fiu, vorbeam foarte mult, ii povesteam tot ce fac, in fiecare seara ne auzeam. Ma invata tehnica vocala, n-am cuvinte. Toate intalnirile cu dumnealui au fost unice. Mereu ma invata de bine, sa nu uit de unde plec, ma incuraja ca o sa ajung mai mare decat el in cariera. M-a ajutat enorm, mereu mi-a dat sfaturi de viata si de cariera.

Cuvintele, in momentul asta, sunt de prisos! Si sunt prea mici pentru durerea pe care o simt. O sa raman mereu baiatul lui nenea, asa cum imi spunea, si pentru mine e nemuritor! Sinceritatea, felul lui de a fi, sufletul, ajuta pe toata lumea, nu facea rau la nimeni. A fost un om foarte bun, un artist cum nu cred ca se va mai naste in tara asta. Eu si ieri am vorbit cu el, se simtea foarte bine, mi-a trimis poze, nu era bolnav. Medicii care au fost acolo, si-au facut datoria, n-au putut sa-l salveze, Dumnezeu l-a vrut sus pentru ca ii i-a pe oamenii buni”, a declarat Alin Gabriel Matei pentru Star Popular.