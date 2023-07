Cum s-a îmbrăcat Ramona Olaru la nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu? Mulți au confundat-o cu mireasa

Pe data de 30 iulie, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au ajuns la altar. De la marea ceremonie nu a putut lipsi Ramona Olaru, colega matinalului de la Neața cu Răzvan și Dani. Blondina s-a distrat pe cinste alături de invitați, dar mulți au confundat-o cu mireasa, din cauza rochiei.

Cea de-a doua rochie pe care a purtat-o Gabriela Prisăcariu la nunta sa a fost albă, simplă, crăpată pe picior. Nu doar soția lui Dani Oțil a optat pentru o astfel de ținută, ci și Ramona Olaru. Asemănarea dintre cele două a fost mare. Pentru a vedea, intrați în GALERIA FOTO a acestui articol, unde sunt mai multe poze de la eveniment.

De ce a purtat Gabriela Prisăcariu două rochii

În urmă cu doar o săptămână înainte de marele eveniment, partenera matinalului le spunea fanilor că și-a dat seama că îi va fi prea cald în rochia de mireasă și că, la un moment dat, o va schimba. Astfel, soția lui Dani a avut parte de două creații inedite cu care a reușit să atragă toate privirile.

„Să vă povestesc cu ce îmi ocup eu timpul. Mi-am dat seama, dar să nu mă spuneți, vă rog, că s-ar putea să rămân fără soț. Mi-am dat seama că îmi va fi foarte cald în rochia de nuntă, cea de biserică, deși am susținut sus și tare că eu am doar o rochie, că nu mă schimb, mi-am dat seama că ar fi bine să mă schimb. Și acum, pe ultima sută de metri, mai e foarte puțin până la nuntă, chiar mi-aș dori să-mi fac o rochie la comandă, adică nu doar să găsesc una și să o cumpăr. Țineți-mi pumnii!”, spunea Gabriela Prisăcariu pe rețelele de socializare.

(CITEȘTE ȘI: Cum au apărut Daliana Răducan și Răzvan Simion la nunta lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisăcariu? Bruneta a atras toate privirile)

Discursul lui Dani Oțil, la nuntă

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează un cuplu de ani buni și au un copil împreună, pe nume Tiago, care va împlini doi ani peste doar o lună. Cei doi s-au cununat civil pe data de 15 mai 2021, iar acum, la distanță de doi ani, au făcut cununia și în fața lui Dumnezeu. Părinți spirituali le-au f0st Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu.

Pentru a marca momentul în care a ajuns să fie ginere, prezentatorul de la Antena 1 a ținut un discurs comic, spunând:

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.

(CITEȘTE ȘI: Dani Oțil a ținut un discurs în toiul nunții! Invitații s-au distrat copios la cele auzite: ”Vă rog, photoshopați-mă!”)