Cum s-au pozat noii proprietari ai vilei lui Matthew Perry lângă piscina în care actorul din Friends a fost găsit fără viață

Vila lui Matthew Perry a fost scoasă la vânzare, iar noii proprietari au transmis un mesaj emoționant după ce au intrat în posesia ei. Iată cum s-au pozat în fosta casă a regretatului actor din Friends.

Locuinţa are patru dormitoare, patru băi şi se întinde pe mai bine de 325 de metri pătraţi. Actorul din serialul-fenomen”Friends” a cumpărat casa în 2020, cu 6 milioane de dolari, pe care ulterior a renovat-o. Iar, acum, la un an de la moartea sa, vila a fost vândută cu 8,5 milioane de dolari. Proprietatea a fost construită în 1965, conform .

Vila regretatului actor a fost cumpărată de producătorul de film și dezvoltatorul imobiliar Anita Verma-Lallian, care își are sediul în Scottsdale, Arizona. Acesta ar intenționa să folosească proprietatea ca pe o „casă de vacanță”. Una dintre amprentele lui Matthew Perry constă în decorul inspirat din pasiunea pe care o avea acesta pentru personajul Batman. Astfel, vila va fi inclusă în portofoliul de investiții al producătorului.

În postarea pe care a făcut-o pe Instagram, Anita a mărturisit că proprietatea are „o istorie aparte” și și-a amintit cum ea și soțul ei s-au îndrăgostit de „caracteristicile” casei, dar și de priveliște. (VEZI ȘI: JENNIFER ANISTON A FĂCUT PUBLIC ULTIMUL MESAJ PRIMIT DE LA MATTHEW PERRY: ”MĂ UIT ÎN TELEFON ȘI PLÂNG”)

​„Suntem atât de încântați să vă spunem că am cumpărat o casă în Los Angeles la începutul acestei luni! Agentul nostru, @brooke.elliott.laurinkus, a spus că are o proprietate uimitoare „în afara pieței” pe care voia neapărat să o vedem. În momentul în care am intrat în casă, m-am îndrăgostit… în special de priveliște. Am știut că este „aleasa” și am decis să scriem imediat o ofertă pentru ea.

În calitate de dezvoltator imobiliar, cred că fiecare proprietate are o istorie pe care o cunoaștem sau nu, iar fiecare casă poartă în sine energia pe care proprietarul actual i-o aduce. Eu sunt hindusă și se obișnuiește să faci o binecuvântare și o rugăciune de fiecare dată când cumperi o casă nouă. Am fost foarte norocoși ca Panditji (n.red preot hindus) din Arizona să vină la casă pentru a face binecuvântarea.

Am ales să onorăm aspectele pozitive ale vieții fostului proprietar, talentul său imens și toată bucuria pe care a adus-o atâtor oameni. Decizia de a cumpăra casa nu a avut nimic de-a face cu fostul proprietar, ci doar cu dragostea noastră pentru ea. Intenționăm să păstrăm unele elemente de design. Logo-ul batman din piscină va rămâne cu siguranță. Este o bucată de paradis care este plină de lumină și casa de vacanță perfectă pentru noi. Abia aștept să ne facem noi amintiri în ea”, a scris noua proprietară pe Instagram.