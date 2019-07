Cum se apără polițistul care a vorbit cu Alexandra la 112: ”Nu puteam să țin trei telefoane la ureche”

Polițistul Vasilică Viorel Florescu, cel care a vorbit cu Alexandra atunci când fata a apelat 112, spunându-i să nu mai țină linia ocupată, a explicat cum a gestionat momentul care a provocat foarte multă revoltă.

Polișistul a declarat pentru observator.tv că ar fi încercat să o liniștească pe adolsecntă, doar că din lipsa logisticii nu a putut să facă mai mult pentru ea.

„E inuman, nu puteam să ţin trei telefoane la ureche”, susţine el. În plus, nu a putut verifica detaliile indicate de adolescentă despre locul unde e sechestrată pentru că nu avea acces la Internet, aşa cum nu are niciun sediu de Poliţie din ţara noastră.

”Dacă timpul îmi permitea, cu siguranță făceam mai mult, daca timpul imi permitea faceam mai mult. Dar când timpul nu-mi permite, n-am cum să las celălalt apelant, nu-mi permite timpul, asta e. La un singur lucrator nu pot, trebuie 3 lucratori acolo. Daca, Doamne fereste, se intampla ceva in tara asta, o catastrofa, si sunau telefoanele, ce poate face? Eu va zic ca nu e bine. Asta e parerea mea!”, a declarat Vasilică Viorel Florescu.

Discuția dintre polițist și Alexandra

Polițist: Hai, ce vrei?

Alexandra: Am fost răpită și violată. M-a luat…

Polițist: Unde ești, mă?

Alexandra: În Caracal, în Caracal!

Polițist: În Caracal, unde?

Alexandra: În Caracal…

Polițist: Bine, bine, stai acolo. Rămâi acolo că îți trimit eu echipaj, dar nu mai ține linia ocupată.

Alexandra: Vine și mă bate iară. M-a violat!

Polițistul de la IPJ Olt i-a spus de trei ori Alexandrei să rămână unde se afla, în condițiile în care era răpită și legată cu sârmă. Același polițist, după o oră de la această discuție, a sunat la STS să întrebe cum se face localizarea unui apel pentru că nu știa. Această conversație a durat circa 10 minute.