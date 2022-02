Cum se înțeleg Silvia Chifiriuc și Petre Roman, după 17 ani de relație: ”E foarte pretențioasă!”

Silvia Chifiriuc și Petre Roman au fost invitați în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, acolo unde au vorbit despre povestea lor de dragoste. Sunt împreună de 17 ani și relația lor pare să meargă ca pe roate.

Petre Roman și Silvia Chifiriuc s-au căsătorit în 2009, fructul dragostei lor fiind un băiețel, pe nume Petruș. Cei doi se înțeleg foarte bine, iar după 17 ani de relație încă se iubesc la fel ca-n prima zi. Soția fostului prim-ministru a mărturisit și felul în care vor sărbători cei doi ”Dragobetele”.

”Noi, de Dragobete, sărbătorim iubirea ca-n fiecare zi. Sper mâine să vină niște floricele. El știe că îmi plac florile. Știe care sunt florile care îmi plac, dar mereu vine cu altele. (…) Zambilele mi le cumpăr singură, pentru că nu rezist la parfumul acela. Întotdeauna am petrecut așa, să vină de la sine. Ieri nu aveam nimic programat și am ieșit în oraș”, a spus Silvia Chifiriuc.

Petre Roman spune, însă, că soția sa are o dorință clară în zilele speciale: ”E foarte pretențioasă! Trebuie să fie neapărat florile care îi plac”, a spus fostul politician. (CITEȘTE ȘI: PETRE ROMAN, ADIO PULOVER ROȘU! CUI RĂMÂNE CELEBRA PIESĂ VESTIMENTARĂ PURTATĂ LA REVOLUȚIE. OANA ROMAN NU SE AȘTEAPTĂ LA ASTA)

De-a lungul timpului, însă, Silvia Chifiriuc a fost aspru criticată. A avut, totuși, suportul soțului ei și a reușit să treacă peste orice obstacol și nu regretă absolut nicio situație neplăcută în care a fost pusă: ”De multe ori m-am gândit cum ar fi. Mai ales când am fost supărată pe ce se întâmplă aici. Unii oameni sunt și răutăcioși. Au fost foarte mulți ani în care eu nu am spus nimic când s-a scris ceva neadevărat despre mine, dar am făcut asta din bun simț față de cei dragi ai mei, nu vreau să mă cert cu nimeni. Nu e nimeni dator să dea socoteală despre viața lui și felul în care am trăit. Am fost țintă, dar asta nu mai contează acum. El m-a avertizat. M-a pregătit. Aveam suportul lui. Mi-a zis că se vor scrie foarte multe lucruri neadevărate despre mine. Am pășit cu toată încrederea și cu toată iubirea în povestea asta cu el. Nu-mi pare rău de nimic! Relația noastră a fost foarte bine sudată de la început. Ceea ce mi-a dat Dumnezeu este al meu și duc mai departe și pentru fiul meu Petrus, și pentru mine ca om”, a mai spus soția lui Petre Roman.

Fiul lui Petre Roman, înclinații spre sport

Micuțul Petrus, se pare, că nu-i va călca pe urme tatălui său deoarece are înclinații spre sport. De asemenea, băiețelul celor doi a ajuns la vârsta la care preferă să-și petreacă majoritatea timpului în compania prietenilor săi: ”El nu vine întotdeauna cu noi, pentru că el are programul lui cu prietenii, cu colegii, cu jocurile. Are o natură maleabilă și reușesc de fiecare dată să ajung la un bun consens. E Scorpion, la fel ca mine. Știu cum să-l iau, îi cunosc sensibilitățile. (…) El când face o promisiune se ține. Se simte mult mai bine cu colegii, cu prietenii”, a mai mărturisit Silvia Chifiriuc.

Petre Roman și Silvia Chifiriuc se gândesc să mai facă un copil, deoarece și-ar dori și o fetiță. A spus-o chiar Silvia care și-ar dori să schimbe din nou scutece: ”Petre îşi doreşte mai mult ca mine un al doilea copilaş! Mai vreau încă un copil, dacă îmi dă Dumnezeu, de ce nu? Mi-aş dori o fetiţă, mai ales pentru că mama mea a vrut foarte mult să aibă o nepoţică. Deocamdată, ne bucurăm de băieţelul pe care îl avem. Suntem mândri că îi place să înveţe. Studiază la Şcoala Franceză şi s-a integrat foarte bine, deja este în al patrulea an şi vorbeşte foarte bine franceză (…) “Nu am avut niciodată probleme cu kilogramele în plus, însă am mare grijă de mine: fac sport, saună, masaj, merg la bazin, urc pe munte”, mărturisea Silvia Chifiruc, pentru Click!, în urmă cu ceva timp.