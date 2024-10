Cum se înțelege Radu, fiul Ancăi Țurcașiu, cu iubitul vedetei. De cât timp se cunosc cei doi: „Noi avem o relație foarte...”

Cum a reacționat fiul Ancăi Țurcașiu în momentul în care a aflat de relația mamei sale? S-a aflat adevărul! Cum se înțelege Radu cu partenerul vedetei, de fapt? Chiar ea a dat cărțile pe față! Cei doi se cunosc încă de când băiatul artistei avea 4 ani! Ce a spus cântăreața despre situația din familie?

Anca Țurcașiu nu numai că se bucură de succes atunci când vine vorba de carieră, ci are parte de împliniri și pe planul personal. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste și pare că și-a găsit fericirea și liniștea în brațele partenerului ei. Mulți s-au întrebat ce părere are fiul ei despre faptul că și-a refăcut viața.

Începem prin a spune că Radu îl cunoaște pe actualul iubit al mamei sale încă de pe vremea când era copil, așa că este fericit să îi vadă împreună. Cu atât mai mult, fiul Ancăi Țurcașiu a comunicat des de-a lungul anilor cu actualul partener al vedetei și s-au ajutat la nevoie.

„Ei doi se cunosc de când Radu avea 4 ani. Am petrecut foarte mult timp împreună familia mea și familia lui. Prin urmare, ei se știau, ba chiar, de-a lungul timpului, au comunicat foarte mult, și, prin mine, Radu a fost ajutat de el în diverse situații. Noi avem o relație foarte apropiată de prietenie și Radu a fost mai mult decât fericit când noi am apărut la braț, ca iubiți”, a mărturisit Anca Țurcașiu, potrivit viva.ro.

Fiul Ancăi Țurcașiu, un tată împlinit

Anca Țurcașiu are numai cuvinte de laudă la adresa fiului ei. Radu are 25 de ani în prezent și se poate considera împlinit, mai ales pentru că și-a întemeiat o familie alături de aleasa inimii lui. Vedeta recunoaște că nu și-a intrat atât de mult în drepturile de bunică, dar are grijă să fie lângă familia băiatului ei și să ajute atunci când este nevoie.

„Radu are 25 de ani, este extrem de responsabil, de matur, de echilibrat, inteligent și este foarte asumat în rol de tată. La botez, de exemplu, copilul Zoe a stat 90% doar în brațele lui, acolo unde se liniștea. Eu, ca bunică, încă nu pot spune că mi-am intrat foarte mult în drepturi, pentru că cealaltă bunică se ocupă de ajutorul copiilor, dar ne vedem cu Zoe cât de des putem și încerc să-i ajut prin toate modalitățile care-mi sunt la îndemână. Suntem la 2-3 km distanță, așa că, ușor-ușor, vom veni cât mai mult în ajutorul lor”, a adăugat vedeta.

Vedeta locuiește la aproximativ 3 km distanță de fiul ei și vrea să se implice din ce în ce mai mult. Anca Țurcașiu este o femeie împlinită atât de plan personal, cât și profesional.

