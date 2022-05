Cum se întreţine Denise Rifai la 36 de ani: „Totul ţine de ce mănânci”

Denise Rifai este una dintre cele mai apreciate vedete de pe micile ecrane. Prezentatoarea de la Kanal D are întotdeauna o ţinută impecabilă, dar pe lângă haine şi bijuterii, deţine şi un trup ca tras prin inel. De-a lungul timpului mulţi s-au întrebat cum reușește vedeza să se mențină în formă. Iată care este secretul său.

Fără doar și poate, Denise Rifai este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din România. Pe lângă viaţa profesională, vedeta de la Kanal D are mare grijă şi de felul în care arată. Aceasta a recunoscut faptul că, deşi nu îi place să gătească, ţine cont de câteva reguli.

Mai mult decât atât, de curând, vedeta a vorbit deschis despre modul în care se menține în formă. Mai exact, Denise Rifai a precizat faptul că este extrem de atentă la alimentele pe care le consumă și nu mănâncă decât în anumite locaţii pe care le cunoaşte destul de bine.

„Nu îmi place să gătesc.Nu mănânc oriunde, am niste locuri în care merg sau îmi iau mâncare de acasă. Am un mare respect pentru mâncare pentru modul cum e preparata. Orice om daca e atent la ce mănâncă și își impune niste limite și face putina mișcare, atunci e ok. Eu am perioade când fac sport și perioade când nu fac. Depinde. Nu toată viața poți să te duci și la sport. Totul tine de ce mănânci. Când știi că nu poți face sport, trebuie să mananaci puțin. Eu nu sunt fan carbohidrați. Trebuie să învățam ce e bun și sănătos pentru corp,” a dezvaluit Denise Rifai pentru kanald.ro.

Denisa Rifai: “Există un el pe care l-am iubit foarte mult”

Invitată în podcast-ul lui Damian Drăghici, prezentatoarea TV a fost întrebată dacă există un bărbat în viața ei.

Cu sinceritate, Denise Rifai a dezvăluit că are un iubit, dar a preferat să nu-i facă public numele.

“Există, normal, un bărbat în viața mea. Trebuie să existe. Iubesc”, a mărturisit Denise Rifai.

În continuare, realizatoarea emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai” a recunoscut că a suferit, în trecut, din dragoste, dar că prefer să privească spre viitor. A ținut, însă, să le mulțumească tuturor bărbaților care au trecut prin viața ei.

“Am învățat foarte mult din relații. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin viața mea, eu sunt ce sunt acum și datorită lor. Există un el pe care eu l-am iubit foarte mult”, a mai precizat prezentatoarea de la Kanal D.

Sursă foto: Instagram