Cum se menține în formă soția lui George Buhnici. Lorena a trecut ușor peste scandalul declanșat de declarațiile soțului

Lorena Buhnici și soțul său au stârnit un adevărat val de controverse în urmă cu un an, când au promovat imaginea femeii perfecte ca fiind cea cu un „corp de adolescentă”. În plus, Lorena îndemna femeile cu câteva kilograme în plus să meargă la sală, pentru a obține un fizic asemănător cu al ei. Cu toate acestea, după ce scandalul s-a liniștit, Lorena a revenit la viața ei și la rutina strictă de antrenamente și alimentație sănătoasă. Iată cum arată acum soția jurnalistului.

Lorena Buhnici este destul de activă pe rețelele de socializare, ținându-și publicul la curent cu toate noutățile din viața sa. Soția lui Georghe Buhnici are și un podcast, în care abordează diferite subiecte cu vedetele din România.

După ce soțul său, George Buhnici, a șocat o țară întreagă cu afirmațiile sale referitoare la modul în care ar trebui să arate o femeie, Lorena a făcut și ea câteva afirmații care au stârnit diverse critici. Scandalul în care a fost implicat jurnalistul a afectat-o și pe soția sa, căci a ales să se retragă parțial din spațiul public, în acea perioadă.

Ulterior, după ce s-au mai liniștit apele, Lorena a ales să-și vadă mai departe de viața sa.

CITEȘTE ȘI: Lorena Buhnici, anunţ surprinzător după ce George Buhnici a fost amendat de CNCD: ”Asta este ceea ce vreau”

Cum se menține în formă Lorena Buhnici

Deși are un program încărcat, Lorena continuă să urmeze un program strict de antrenamente și dietă sănătoasă. Ea este extrem de disciplinată și nu face nicio concesie atunci când vine vorba de stilul de viață sănătos.

Pe lângă antrenamentele regulate la sală, Lorena merge și la sesiuni de pilates, pe care le împărtășește cu fanii săi de pe rețelele sociale.

Bruneta se bucură de o formă fizică excelentă, pe care o menține prin muncă și disciplină. Ea încurajează și alți oameni să își găsească plăcerea în activități fizice și să adopte un stil de viață sănătos.

VEZI ȘI: Decizie radicală luată de Lorena Buhnici după scandalul în care a fost implicat soțul său