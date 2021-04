Cum se pregătesc de pe acum petrecerile de 1 Mai de la mare

Semne de întrebare și mari emoții pentru zilele de Paște, care pică fix la începutul lui mai, atunci când, de regulă, tineretul prinde ”aripi” la mare. Va fi precum anul trecut, atunci când riguroasele restricții nu le-au dat voie românilor pe afară? Sau mergem pe mâna ministrului Bode, care anunța că este posibil ca și masca de pe față să dispară? Rezultatul, peste fix o săptămână, iar patronii de restaurante și cluburi au început, deja, pregătirile. CANCAN.RO vă prezintă o galerie foto impresionantă din exclusivista stațiune Mamaia, dar și din locul unde se ridică, încet, dar sigur, deja popularul Neversea.

Codin Maticiuc a auzit ceva, așa că de sărbători ar da o fugă pe litoral, firește, la Mamaia, unde-s celebrele cluburi de fițe chiar în buza mării. ”Am auzit că s-au ridicat restricțiile la mare și mă mănâncă rău să bag un combo LOFT-Nuba de 1 Mai. Păreri? Sau care mergeți?”, a fost întrebarea lui Codin. A auzit el ceva, doar că se vorbea de viitor, nu de prezent. Lucian Bode, ministrul de Interne, era cel care făcea anunțul, explicând că se analizează posibilitatea ca masca de protecție să fie eliminată la mare. Și multe altele mai sunt în discuția autorităților. (VEZI AICI: CELE MAI TARI AROGANȚE DE 1 MAI, PE VREMEA CÂND NU EXISTA COVID-19. BOLIZI, ELICOPTERE, CARAVANE DE ȘAMPANII ARMAND DE BRIGNAC, FETE FRUMOASE ȘI SCENE DE… TARGĂ)

Cum se pregătesc patronii de cluburi pentru 1 Mai. Imagini de pe litoral

Dar ce se întâmplă acum pe litoral, cu o săptămână înaintea Paștelui? CANCAN.RO are răspunsul, în fotografii! Patronii de cluburi și de restaurante muncesc pe brânci. Ridică de la zero sau renovează și, se pare, timpul îi presează. Litoralul este împânzit de muncitori care ”cioplesc” pentru angajatorul care speră ca acum să dea lovitura ratată în urmă cu un an. (CITEȘTE ȘI: ANUNȚUL FĂCUT DE CFR: TRENURI DIRECT SPRE MARE DE 1 MAI ȘI DE PAȘTE)

E zarvă mare, în Mamaia, în special, unde cluburile sunt trezite din ”hibernare” și pregătite pentru o nouă rundă de petreceri până toamna, târziu. O săptămână mai este până când acestea trebuie să fie în haine de gală, atunci când oaspeții nerăbdători (în așteptarea semnalului autorităților) își vor face apariția. Pe la Mamaia, pe plaja care de curând s-a lățit considerabil, se vorbește, ca de la muncitor la muncitor, că doar anumite cluburi se vor deschide, altele vor rămâne în repaus până la 1 iunie… Deși, la toate au început pregătirile. Chiar în forță, se poate spune.

Se pregătește și plaja Neversea

Și plaja de la Neversea se află într-un amplu program de ”înfrumusețare”. Căbănuța de stuf e în picioare, structurile metalice care conțin literele Neversea sunt și ele aruncate pe plajă, așteptând să fie așezate în ordine, iar umbrelele făcute din stuf sunt întinse pe nisip. E zarvă mare, se taie, se leagă, se bat cuie, se fac măsurători. 1 Mai și Sărbătorile Pascale bat la ușă!

