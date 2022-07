Adrian Cristea sau ”Mister Bursucu” așa cum este cunoscut de către public, vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre sacrificiile pe care le-a făcut și pe care le face în continuare pentru televiziune. Prezentatorul de la ”Dimineața cu noi” a dat cărțile pe față și a vorbit și despre salariul pe care îl încasează.

Bursucu dă startul distracției în fiecare zi, împreună cu George Tănase și Viviana Sposub, la „Dimineața cu noi”. Carisma prezentatorului TV a adus audiențe bune postului Kanal D, astfel că după „Teo Show” și „Roata Norocului”, Bursucu a fost luat în vizor de șefi pentru noul matinal. Un format care îl pune pe Adrian Cristea, zi de zi, în fața provocărilor, mai ales că, la ora la care matinalul începe, alții abia se trezesc.

„Bine că nu am adormit pe stradă mergând”

Totuși, cum face față trezitului de dimineață și cât de mare e salariul pe care îl încasează Bursucu la matinal? Sunt întrebări care stau pe buzele tuturor.

„Am adormit acum o săptămână sau două în drum de la Constanța. Am plecat la 4 dimineața și am ajuns în București exact la intersecție înainte de Dristor și m-am pus la semafor cu scaunul pe spate și a venit un domn lângă mine și a claxonat și a zis: «Haideți, domnu’ Bursucu că avem matinal».

Obosit, obosit, da asta e… bine că nu am adormit pe stradă mergând”, a declarat matinalul de la Kanal D.

”Merită toate sacrificiile astea”

Cât despre salariu, Bursucu a declarat: „Nu am salariul mare. E modest…” . Modest sau nu, cert e că Adrian Cristea dă trezitul de dimineață pentru suma pe care o primește lunar.

Mai ales că, întrebat de CANCAN.RO dacă merită toate aceste sacrificii, Bursucu nu a ezitat să răspundă.

„Merită, normal. Dacă îți place ceea ce faci și vrei să faci asta cu adevărat, merită. În viață, dacă nu faci sacrificii, nu poți obține nimic. Vrei să faci ceva în viață, să faci performanță, te dedici.

Să-ți sacrifici timp, să-ți sacrifici prieteni, familie, dacă vrei să faci cum trebuie. Avem o echipă în spate. Ei ne dau materiale, noi scoatem ce e mai bun din ele. Ai acea cască în urechi care te mai scoate din belele”, a mai spus Bursucu.

„Am noroc de familie că mă înțelege”

Prezentatorul de la Kanal D ne-a declarat că familia îi este alături, iar pentru el este cel mai important lucru în momentul de față.

„Eu am noroc de familie foarte bună și înțelegătoare, pentru mine ăsta e un lucru foarte important. Familia mă înțelege, mă susține, acceptă acest program dificil.

Cu toate că, îți dai seama, copiii și-ar dori să se joace mai mult cu mine, dar suntem OK”, a încheiat prezentatorul de la Kanal D.

