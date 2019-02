Cum și-a dat Andreea Mantea seama că este însărcinată: ”Am simţit că este cineva acolo care e deranjat de durerea pe care eu o simt”

Andreea Mantea este mamă de băiat și, bineînțeles, fericită și mândră de o asemenea postură. Micuțul David este o adevărată binecuvântare pentru Andreea și totul se învârte în jurul său. Andreea îi face toate poftele, este mereu alături de el, merg împreună în călătorii. Nu cu multă vreme în urmă, Andreea a rememorat momentele în care și-a dat seama că este însărcinată.

Totul s-a întâmplat într-o seară. Andreea Mantea conducea mașina, iar la un moment dat a tras o sperietură groaznică, fiindcă un șofer și-a schimbat, brusc, banda, orbind-o cu farurile. Reacția Andreei a fost să ducă mâna la… burtă, ca și cum ar fi dorit să protejeze pe cineva. Mai mult, vedeta spune că a simțit că bebelușul este… băiat.

Citește și: GRĂSUȚĂ ȘI DEZBRĂCATĂ! IMAGINI BOMBĂ CU ANDREEA MANTEA ÎNAINTE SĂ DEVINĂ CELEBRĂ

„Era într-o seară, mergeam liniştită cu maşina, iar pe sensul celălalt o maşină şi-a schimbat banda şi farurile au venit spre mine, dar brusc. În momentul acela m-am speriat, am luat mâinile de pe volan şi le-am dus la burtă în ideea să protejez ce e acolo. Mai mult de atât este că am simţit că este băiat. Ţin minte şi acum. Aveam programare la cosmetică. Mi-am revenit repede şi mă întrebam eu pe mine: Ce am făcut? De ce am făcut asta? Ce se întâmplă cu mine? Ce am vrut să fac?

”Am zâmbit undeva înlăuntrul meu”

Bineînțeles, reacția extrem de ciudată a pus-o pe gânduri pe Andreea. Atunci a luat în calcul ipoteza unei sarcini la care nici măcar nu se gândise.

”Am zâmbit undeva înlăuntrul meu, gândindu-mă că poate într-adevăr aş fi însărcinată, dar nu am vrut să mă gândesc prea mult. În momentul în care am ajuns la cosmeticiană, am simţit că durerea respectivă nu se mai duce aşa cum se ducea în mod normal, am simţit că se duce la el. Şi atunci am ştiut sigur că sunt însărcinată pentru că am simţit că este cineva acolo care e deranjat de durerea pe care eu o simt. Şi i-am zis fetei: „Gata, hai să nu mai continuăm!“ Am inventat nişte scuze. Nu aveam cum să-i zic: „Ştii, cred că eu sunt însărcinată, simt eu că-l deranjează şi aş vrea să ne oprim“. Am ieşit de acolo, ştiam că e o farmacie pe colţ, m-am dus repede, când am văzut câtă lume era am renunţat. Am sunat o prietenă să-mi ia un test de sarcină şi m-am dus la ea să-l fac. Nici măcar lui Cristi (n.r Cristi Mitrea, tatăl lui David) n-am vrut să-i zic până n-am fost sigură„, a povestit vedeta Kanal D în urmă cu ceva timp.

Citește și: ANDREEA MANTEA, CE LOVITURĂ! KANAL D A FĂCUT ANUNȚUL OFICIAL