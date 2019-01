Andreea Mantea, ce lovitură! Kanal D a făcut anunțul oficial

Astăzi, Andreea Mantea a primit o lovitură-surpriză cu puțin timp înainte de ora prânzului! Șefii prezentatoarei emisiunii “Puterea Dragostei” au sunat-o și i-au spus informații importante. Ulterior, oficialii de la Kanal D au făcut anunțul oficial.

Emisiunea „Puterea dragostei”, difuzata ieri la Kanal D a pozitionat postul TV pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe toate categoriile de public monitorizate. Show-ul prezentat de Andreea Mantea, in intervalul 13:00 – 15:00, a fost lider de piata absolut, inregistrand o cota de piata de peste 22%, pe targetul Comercial, cu peste 142.000 de telespectatori cu varsta intre 18 si 49 de ani, care au urmarit, in fiecare minut, editia difuzata pe 30 ianuarie.

Si la nivelul intregii tari, show-ul „Puterea dragostei” a adunat in fata micilor ecrane, in fiecare minut al difuzarii, o medie de aproape un milion de fani (956.000), si o cota de piata de aproape 20%.

Conform datelor furnizate de Kantar Media, Kanal D a inregistrat ieri, in intervalul 13:00 – 15:00, 3,3% rating si 22,2% cota de piata, pe targetul Comercial, 5,4% rating si 19,2% cota de piata, pe targetul National, si 3,3% rating si 13,7% cota de piata, pe segmentul de public All Urban.