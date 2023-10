Cum și-a încununat succesul Nina Hariton, după ce a câștigat Chefi la Cuțite, sezon 11. În ce a investit banii fosta concurentă de la Antena 1

Nina Hariton este câștigătoarea celui de-al 11-lea sezon Chefi la Cuțite. Fosta concurentă de la Antena 1 a luat o decizie importantă, după ce a fost pronunțată marea câștigătoare a sezonului trecut. Iată mai jos, în articol, în ce a investit banii și ce anunț a făcut, în vara acestui an.

Nina Hariton a câștigat Chefi la Cuțite, sezonul 11. Premiul cel mare a fost în valoare de 30.000 de euro. Fosta concurentă a show-ului culinar de la Antena 1 a fost în culmea fericirii, odată ce a aflat că preparatele ei au fost cele care au acumulat cele mai multe puncte. La scurt timp după ce a devenit câștigătoarea sezonului 11, Nina Hariton le-a făcut o surpriză mare urmăritorilor săi.

Vezi și CÂT PRIMESC, DE FAPT, CÂȘTIGĂTORII DE LA SURVIVOR, AMERICA EXPRESS, CHEFI LA CUȚITE ȘI ALTE EMISIUNI. ATÂT LE RĂMÂNE DUPĂ CE PLĂTESC TAXELE CĂTRE STAT

În ce a investit banii Nina Hariton, după ce a câștigat Chefi la Cuțite, sezon 11

Pe rețelele de socializare, Nina Hariton le-a mărturisit urmăritorilor săi că un proiect de suflet a luat naștere. Mai cu seamă, în luna iulie a acestui an, câștigătoarea celui de-al 11-lea sezon Chefi la Cuțite și-a lansat o carte. Fosta componentă a echipei lui Sorin Bontea a lansat pe piață „Pas cu pas în bucătărie. Tehnici, secrete și rețete”. Iată ce spunea despre reușita sa!

„Dragostea mea pentru bucătărie și pentru voi este aici, în fața voastră. Cu tehnici, rețete și secrete din bucătăria mea și din bucătăria franceză, rețete pe care le-am învățat în zeci de ani și pe care le-am exersat de sute de ori pentru prieteni, familie, pentru oameni îndrăgostiți de gastronomie ca și mine.

A fost greu, am început cu entuziasm, am continuat cu pasiune și am muncit cu gândul, cu mâinile, cu sufletul iar azi a venit momentul să vă arăt cum cuvintele strânse au prins contur, culoare și gust. Astăzi sunt mândră să vă anunț. Am prima carte pregătită, carte care va fi disponibilă pentru comenzi online din 11 iulie și ulterior o să o găsiți și în librarii. Vă mulțumesc pentru susținerea voastră și pentru că ați ales să porniți în această călătorie alături de mine”, a scris Nina Hariton pe rețelele sociale.

Vezi și NINA HARITON, CÂȘTIGĂTOAREA CHEFI LA CUȚITE, DEZVĂLUIRI ULUITOARE! SPAIMA NEȘTIUTĂ CU CARE TRĂIEȘTE ZILNIC DIN 2015: ”ÎMI ESTE FRICĂ”

Vezi și NINA HARITON, MESAJ IMPRESIONANT DUPĂ CE A CÂȘTIGAT SEZONUL 11 CHEFI LA CUȚITE! CE A PUTUT SĂ SPUNĂ DESPRE FOȘTII COLEGI: „NU A FOST O STRATEGIE”

Ce spunea fosta concurentă, la preselecții

Nina Hariton a avut emoții mari în timpul competiției și la preselecții, dar a reușit să ajungă marea câștigătoare a sezonului 11. Fosta concurentă are studii în gastronomia franceză.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase. Chiar și seara, acasă, atunci când gătim. După un an de experiență și un an de studii în gastronomia franceză. am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am o experiență puternică, adică eu sunt mândră de experiența mea, evident că am emoții”, spunea Nina Hariton, la Antena 1, sezonul trecut.