Cum și-a îngropat Nina Hariton rivala pentru a câștiga. Ceilalți concurenți au recunoscut: „Vai de capul meu ce i-a făcut. Strategie diabolică”

Suspansul devine tot mai mare în cadrul show-ului culinar Chefi la cuțite. În ediția cu numărul 34 a emisiunii difuzate de Antena 1 au avut loc mai multe răsturnări de situație neașteptate. Printr-o strategie extrem de abilă, Nina Hariton a reușit să o elimine pe rivala sa Amalia Mihart.

Așa cum ne-a obișnuit deja, fiecare ediție a emisiunii Chefi la cuțite are parte în fiecare săptămână de noi eliminări, dar și de răsturnări spectaculoase de situație. Toate aceste „ingrediente” fac deliciul telespectatorilor care urmăresc cu mare interes concursul culinar de la Antena 1. Ediția cu numărul 34, difuzată luni seară, a oferit câteva dueluri extrem de palpitante.

Strategia prin care Nina Hariton a contribuit la eliminarea rivalei sale Amalia Mihart

La ediția de luni seară, duelurile dintre cele trei echipe au fost aprige. Chef Sorin Bontea a decis să folosească o nouă amuletă. Mai exact, juratul a desemnat-o pe Nina Hariton să aleagă trei concurenți a căror comunicare verbală va fi oprită pe parcursul probei individuale.

„Oferă unuia dintre concurenții tăi un avantaj: ai puterea să oprești comunicarea verbală a trei concurenți aleși de tine, la proba individuală”, se arată în amuleta pe care chef Sorin Bontea a utilizat-o luni seară.

Cuțitul de aur din echipa roșie i-a nominalizat pe Laurențiu Neamțu, Paul Tudosescu și Amalia Mihart. În momentul în care Nina a rostit numele Amaliei, ceilalți concurenți au exclamat: „Vai de capul meu, ce lovitură. E o strategie diabolică”. Pentru Mihart a fost o adevărată lovitură. Este cunoscut faptul că pe parcursul acestui sezon al show-ului culinar, ea a reușit să se salveze de mai multe ori cu ajutorul sfaturilor primite de la colegi, ba chiar și de la adversari. De data aceasta, cum nu a mai putut comunica deloc, eleva lui Cătălin Scărlătescu nu a avut nicio șansă, fiind eliminată cu 6 puncte. „ A jucat cartea foarte inteligent, dar nu mă așteptam să fiu eu cea aleasă”, a declarat Amalia Mihart după eliminare.

Punctajele finale la proba individuală, care a avut loc în ediția din 12 iunie 2023, sunt următoarele:

Constantin Onuț: 15 puncte;

Nina Hariton și Paul Tudosescu: 14 puncte;

Laurențiu Neamțu și George Popescu: 12 puncte;

Mihaela Zahariea: 10 puncte;

Ștefan Nistor: 8 puncte;

Amalia Mihart: 6 puncte.

Cu ce boală cruntă s-a luptat Amalia Mihart de la Chefi la Cuțite. „Chiar este și a fost o traumă”

După ce s-a descurcat excelent la preselecțiile Chefi la Cuțite, Amalia Mihart a primit tunica neagră din partea lui Cătălin Scărlătescu. Fiind o fire extrem de ambițioasă, Amalia va face totul pentru a câștiga concursul. Premiul vrea să-l folosească pentru a deschide o asociație prin care să ajute oamenii bolnavi de cancer.

În cadrul ediției din 8 mai, Amalia a făcut câteva dezvăluiri cutremurătoare. Tânăra a povestit că în urmă cu câțiva ani a fost diagnosticată cu cancer la gât. Bătălia cu această boală cumplită a afectat-o extrem de mult, mai ales la psihic. Totuși eforturile sale au fost răsplătite și a reușit să învingă până la urmă boala.

„Pot să fiu un exemplu de femeie puternică, fiindcă la un moment dat viața m-a încercat foarte greu și doar cu multă putere și ajutor de la Dumnezeu poți depăși aceste lucruri. Am fost tentată, cumva, să fiu supărată pe Dumnezeu. Am avut cancer la gât. Eram tânără, aveam un băiețel acasă, de lângă care a trebuit să plec, fiindcă am ales să nu fac tratamentul în România. Eu când am ajuns la Paris eram deja stadiul 2. Chiar este și a fost o traumă, nu știu. Să fii tânăr și să descoperi lucrul ăsta, cu un bebe mic acasă, de un an, nu este cea mai ok veste pe care o poți primi.

În această boală, psihicul te doboară în primul rând. Am fost supărată pe Dumnezeu, pentru că primul lucru pe care îl spui într-o situație de genul acesta este: De ce eu, Doamne? De ce eu, nu știu. Dar odată cu trecerea timpului am văzut câți oameni buni îmi sunt alături, mi-au dat putere să înțeleg că este doar un impas în viața mea, care oricum va trece.

Am înțeles că trebuie să fiu o luptătoare și să gândesc pozitiv. Îi sfătuiesc pe toți oamenii care trec prin asta astăzi să lupte pentru visul lor. Viața mea a început cu adevărat după ce m-am întors de la tratament. Sunt o mamă împlinită, un om de succes. Acum totul e mai frumos, mai perfect, mai potrivit. Cu marele premiu vreau să-mi deschid o asociație și să ajut toți oamenii cu problemele pe care eu le-am avut, ca să aibă putere să depășească impasul în care se află”, a spus Amalia Mihart.

