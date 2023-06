Cum arăta Amalia Mihart (Esa), concurenta sezonului 11 Chefi la Cuțite, în urmă cu șase ani. Imagini de colecție de la nunta brunetei

Amalia Mihart (Esa) este una dintre concurentele de la Chefi la Cuțite care a atras repede atenția telespectatorilor. Membră în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, tânăra face tot ce poate pentru a ajunge cât mai departe în sezonul 11 al show-ului culinar. Aceasta este foarte activă și în mediul online, unde recent a distribuit câteva amintiri dragi ei, chiar din ziua nunții sale. Cum arăta Amalia în urmă cu șase ani?

Amalia Mihart este membră a echipei negre, condusă de chef Cătălin Scărlătescu, în sezonul 11 al emisiunii Chefi la Cuțite. Până acum, bruneta a luptat din greu să reziste în competiția culinară și a dat tot ce a avut mai bun. Dincolo de emisiunea de la Antena 1, Amalia este o femeie care a trecut prin multe și care a avut de depășit unele obstacole în viață. Însă, nu s-a lăsat niciodată doborâtă.

Concurenta este o fire pozitivă și a trecut peste toate cu zâmbetul pe buze, iar asta se poate vedea și din activitatea ei din mediul online. Amalia Mihart este foarte activă pe rețelele sociale, acolo unde împărtășește cu urmăritorii săi toate momentele importante din viața ei. Recent, bruneta a distribuit câteva amintiri, din urmă cu 6 ani, chiar din ziua nunții sale.

Internauții au fost surprinși să vadă cum arăta concurenta la acea vreme. Se pare că în ziua nunții, Amalia a strălucit și a ales să poarte o rochie de mireasă de timp prințesă. Rochia strânsă pe talie i-a pus în evidență bustul generos și silueta de invidiat.

„S-au împlinit 6 ani de când eu și soțul meu ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu! Au fost niște ani minunați, cu provocări pe care le-am depășit împreună și momente de fericire pe care nu mi-aș fi dorit să le împart cu nimeni altcineva. Fie ca iubirea noastră să dăinuie mulți ani frumoși de acum înainte”, a fost mesajul de care Amalia a însoțit fotografiile de la nuntă.

(CITEȘTE ȘI: BOALA CUMPLITĂ DE CARE A SUFERIT AMALIA MIHART DE LA CHEFI LA CUȚITE! MEDICII I-AU DAT UN VERDICT CRUNT)

Amalia Mihart, prinsă pe picior greșit la Chefi la Cuțite

Amalia Mihart și-a dorit mult să ajungă în emisiunea Chefi la Cuțite, iar în acest an norocul i-a surâs și a găsit un loc în echipa lui Cătălin Scărlătescu. Bruneta nu este bucătar de meserie, așa că uneori se descurcă puțin mai greu decât alți colegi de ai săi.

Cel mai mare dușman al acesteia în cadrul show-ului culinar este timpul. De multe ori, bruneta a fost la limită și chiar a continuat să gătească, în cadrul probelor individuale, și după ce s-a dat stop. Acest lucru nu a trecut neobservat și a fost taxată aspru de către Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

„Nici nu mai știu câte puncte să îți scad. Am venit și v-am zis că vă descalific. Tot timpul sunteți filmați. Este și ceasul pe ecran. Știm exact ce ai făcut, cum ai dansat pe lângă farfuria aia, cum ai mai pus ceva. Ai pus lămâie. Vezi că există o cameră video și sus, în tavan. Am văzut ce faci, am văzut cum ai făcut. Pentru tine nu contează niciodată cronometrul”, a apostrofat-o Gina Pistol pe Amalia.

(VEZI ȘI: TRIȘOAREA DE LA CHEFI LA CUȚITE, PRINSĂ DE GINA PISTOL ÎN TIMP CE ÎNCĂLCA REGULILE: „E OBRAZNICĂ PENTRU CĂ NU ȚINE CONT DE CE I SE SPUNE”)