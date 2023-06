Boala cumplită de care a suferit Amalia Mihart, de la Chefi la cuțite! Medicii i-au dat un verdict crunt

Show-ul culinar Chefi la Cuțite, de la Antena 1, se bucură de mare succes printre telespectatorii din țara noastră. În fiecare ediție, echipele celor trei jurați se întrec în preparate, iar cele mai bune rămân în competiție. Amalia Mihart face parte din echipa lui Cătălin Scărlătescu și s-a făcut remarcată prin abilitățile sale deosebite. Ea a dezvăluit, recent, cu ce probleme grave de sănătate s-a confruntat în urmă cu câțiva ani.

Amalia Mihart are 31 de ani și este designer vestimentar. Ea este căsătorită și are doi copii. Fiind pasionată de arta culinară, a decis să-și încerce norocul la emisiunea Chefi la Cuțite. Până acum, concurenta a fost una dintre surprizele plăcute din sezonul numărul 11 al show-ului de la Antena 1.

Cu ce boală cruntă s-a luptat Amalia Mihart de la Chefi la Cuțite. „Chiar este și a fost o traumă”

După ce s-a descurcat excelent la preselecțiile Chefi la Cuțite, Amalia Mihart a primit tunica neagră din partea lui Cătălin Scărlătescu. Fiind o fire extrem de ambițioasă, Amalia va face totul pentru a câștiga concursul. Premiul vrea să-l folosească pentru a deschide o asociație prin care să ajute oamenii bolnavi de cancer.

În cadrul ediției din 8 mai, Amalia a făcut câteva dezvăluiri cutremurătoare. Tânăra a povestit că în urmă cu câțiva ani a fost diagnosticată cu cancer la gât. Bătălia cu această boală cumplită a afectat-o extrem de mult, mai ales la psihic. Totuși eforturile sale au fost răsplătite și a reușit să învingă până la urmă boala.

„Pot să fiu un exemplu de femeie puternică, fiindcă la un moment dat viața m-a încercat foarte greu și doar cu multă putere și ajutor de la Dumnezeu poți depăși aceste lucruri. Am fost tentată, cumva, să fiu supărată pe Dumnezeu. Am avut cancer la gât. Eram tânără, aveam un băiețel acasă, de lângă care a trebuit să plec, fiindcă am ales să nu fac tratamentul în România. Eu când am ajuns la Paris eram deja stadiul 2. Chiar este și a fost o traumă, nu știu. Să fii tânăr și să descoperi lucrul ăsta, cu un bebe mic acasă, de un an, nu este cea mai ok veste pe care o poți primi.

În această boală, psihicul te doboară în primul rând. Am fost supărată pe Dumnezeu, pentru că primul lucru pe care îl spui într-o situație de genul acesta este: De ce eu, Doamne? De ce eu, nu știu. Dar odată cu trecerea timpului am văzut câți oameni buni îmi sunt alături, mi-au dat putere să înțeleg că este doar un impas în viața mea, care oricum va trece.

Am înțeles că trebuie să fiu o luptătoare și să gândesc pozitiv. Îi sfătuiesc pe toți oamenii care trec prin asta astăzi să lupte pentru visul lor. Viața mea a început cu adevărat după ce m-am întors de la tratament. Sunt o mamă împlinită, un om de succes. Acum totul e mai frumos, mai perfect, mai potrivit. Cu marele premiu vreau să-mi deschid o asociație și să ajut toți oamenii cu problemele pe care eu le-am avut, ca să aibă putere să depășească impasul în care se află”, a spus Amalia Mihart.

