Cum și-au partajat averea celebrul fotbalist & soția spanioloaică: ”Eu am rămas cu…”

Gheorghe Craioveanu a divorțat de soția sa, Gemma. În continuare, vă oferim detaliile separării dintre fostul mare fotbalist și frumoasa spanioloaică. Cum și-au partajat averea celebrul fotbalist și soția lui, aflați în rândurile care urmează.

Componenții “Generației de Aur” au în comun multe lucruri. Au făcut spectacol pe teren, dar în viața privată nu s-au descurcat la fel de bine cum au făcut-o pe gazon. Gheorghe Craioveanu este ultimul intrat în clubul celor care au divorțat! Da, după două decenii de căsnicie, fostul mare fotbalist al Universității Craiova și al echipei naționale s-a separat de Gemma, femeia alături de care are doi copii, Alejandro și Adriana.

„Îi plătesc un apartament!”

După divorț a urmat, logic, un partaj. Gheorghe Craioveanu a explicat ce responsabilități are. "Eu, conform contractului, îi plătesc un apartament lui Gemma să stea cu copiii. Și eu rămân în casă. Eu am rămas cu casa. Că este a mea!", ne-a mai declarat Gheorghe Craioveanu. Fostul "tricolor" locuiește, în prezent, într-o casă care, conform propriilor mărturii, valorează nu mai puțin de 1,5 milioane de euro!

Precizăm că, pentru o perioadă, Gheorghe Craioveanu a locuit în casa lui Cosmin Contra! Nimeni altul decât selecționerul echipei naționale! Dar într-o anumită conjunctură.

“Am stat o lună la Cosmin Contra acasă, când am făcut cursul de antrenori. Am stat la el ca să mă ajute cu informații, cu antrenamente… El era antrenor și știa! Am stat o lună la el acasă. Am plecat de la mine pentru că făceam o oră și jumătate cu mașina până la cursuri. Iar de el făceam șapte minute până la Las Rojas.

De ce am rămas la Contra acasă? Că nu am bani, că sunt sărac? Păi eu am casă de un milion și jumătate de euro. M-am dus la Contra că muream de foame? Am stat la el, m-a ajutat, am împărțit una-alta. De asta am stat la el acasă. El stă în Majadahonda, care e lipit de Las Rojas", a spus Gheorghe Craioveanu.

"Gică a stat la mine cât a făcut școala de antrenori. El câștigă destul de mulți bani încât să nu moară de foame. El este bine, stă foarte bine acolo unde este. L-am ținut puțin timp la mine pentru că stau foarte aproape de Federație", a declarat Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale.

Cum a cucerit-o Gică Craioveanu pe Gemma

În urmă cu mai mulți ani, Gică Craioveanu dezvăluia cum a cucerit-o pe Gemma, femeia care, după ce i-a devenit soție, i-a dăruit doi copii, Alejandro și Adriana.

“Eu sunt destul de timid şi mi-a luat mult timp să-i cer o întâlnire, însă, puţin câte puţin, am prins curaj. Iar dacă mai bei şi-un păhărel cu vin roşu, se schimbă treaba”, povestea Gheorghe Craioveanu despre cum a cucerit-o pe Gemma, care este cu nouă ani mai tânără decât el.

“Generația de Aur” a… divorțurilor!

Foștii componenți ai “Generației de Aur” lasă impresia că nu au deloc noroc în dragoste. Gheorghe Craioveanu este ultimul intrat pe “lista neagră” a divorțurilor. Florin Răducioiu, Gică Hagi, Bogdan Stelea, Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, Miodrag Belodedici, Tibor Selymeș și Dorinel Munteanu sunt alți foști “tricolori” care au pus punct relațiilor conjugale.