EXCLUSIV. Au divorțat în mare secret! Știrea care va cutremura azi România: „Da, ne-am despărțit”

Gheorghe Craioveanu nu mai formează un cuplu cu Gemma, spanioloaica pe care a cucerit-o în perioada când evolua în Primera Division. Un divorț răsunător! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile unei despărțiri la care nimeni nu se aștepta!

Componenții “Generației de Aur” au în comun multe lucruri. Au făcut spectacol pe teren, dar în viața privată nu s-au descurcat la fel de bine cum au făcut-o pe gazon. Gheorghe Craioveanu este ultimul intrat în clubul celor care au divorțat! Da, după două decenii de căsnicie, fostul mare fotbalist al Universității Craiova și al echipei naționale s-a separat de Gemma, femeia alături de care are doi copii.

Apropiații fostului fotbalist, cu excepția bunului său prieten Cosmin Contra, habar nu aveau despre separare! Până astăzi, toți erau ferm convinși că Gică Craioveanu încă mai formează un cuplu cu Gemma.

“Da, am divorțat! Dar țin să precizez că am o relație extraordinară cu Gemma datorită faptului că avem și doi copii împreună. Mergem împreună în vacanțe, nu e problemă. Există respect între noi, doar am stat 20 de ani împreună. E o viață de om! Pur și simplu ne-am despărțit pentru că nu a mai fost să fie. Dar am rămas în relații foarte bune. Spre exemplu, am fost la Cazanele Dunării cu ea în august”, a declarat Gheorghe Craioveanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

“Îmi place să beau două pahare! Care este problema?”

Gheorghe Craioveanu a fost un fotbalist respectat și apreciat în Spania. A evoluat la echipe precum Real Sociedad, Villarreal și Getafe, după ce în țară a făcut istorie în tricoul Universității Craiova. În perioada când juca pentru “Submarinul Galben”, fostul atacant a cunoscut-o pe Gemma, care i-a devenit ulterior soție. S-au iubit intens timp de două decenii, până au decis să pună punct relației.

Într-un final, fostul mare atacant al Universității Craiova a ținut să infirme zvonurile conform cărora ar consuma alcool peste măsură. A ținut să precizeze că nu faptul că ar consuma licori bahice în exces l-a dus la divorț.

“Eu am recunoscut și am spus toată viața că îmi place zaibărul. Îmi place să beau două pahare. Dacă aveam probleme cu alcoolul, se nota pe față. Eu, la radio sau televiziune, vorbesc cursiv. Nimeni nu m-a văzut pe mine vreodată beat. Aveam 27 de ani, jucam în Spania, și am recunoscut că singurul meu defect este să beau două pahare de zaibăr la prânz sau seara. Care e problema? Să arate cineva o poză cu mine beat! Dar, ce? Nu am voie să beau o sticlă de vin? Mai joc fotbal cumva? Mai sunt în activitate ca să nu pot bea un șpriț?”, a mai spus Gheorghe Craioveanu pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Cum a cucerit-o pe Gemma

În urmă cu mai mulți ani, Gică Craioveanu dezvăluia cum a cucerit-o pe Gemma, femeia care, după ce i-a devenit soție, i-a dăruit doi copii, Alejandro și Adriana.

“Eu sunt destul de timid şi mi-a luat mult timp să-i cer o întâlnire, însă, puţin câte puţin, am prins curaj. Iar dacă mai bei şi-un păhărel cu vin roşu, se schimbă treaba”, povestea Gheorghe Craioveanu despre cum a cucerit-o pe Gemma, care este cu nouă ani mai tânără decât el.

“Generația de Aur” a… divorțurilor!

Foștii componenți ai “Generației de Aur” pare că nu au deloc noroc în dragoste. Gheorghe Craioveanu este ultimul intrat pe “lista neagră” a divorțurilor. Florin Răducioiu, Gică Hagi, Bogdan Stelea, Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, Miodrag Belodedici, Tibor Selymeș și Dorinel Munteanu sunt alți foști “tricolori” care au pus punct relațiilor conjugale.