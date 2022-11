Cum va afla Emily Burghelea dacă va avea un băiat sau o fetiță?! Prietenii ei s-au ocupat de tot

Emily Burghelea se pregătește să devină mamă pentru a doua oară, tocmai de aceea a mers la toate controalele de până acum pentru a se a sigura că totul decurge conform planului. Recent, fosta asistentă TV a putut afla sexul bebelușului, însă lucrurile nu au fost chiar atât de simple.

După ce a devenit pentru prima dată mamă, Emily și-a exprimat dorința clară de a da naștere unui alt copil. Visele devin realitate, motiv pentru care blondina a anunțat în urmă cu ceva vreme că este din nou însărcinată. Fanii așteptau cu sufletul la gură să afle sexul bebelușului, însă fosta asistentă TV a avut alte planuri.

Cine a aflat ce sex va avea bebelușul fostei asistente TV, Emily Burghelea

Recent, frumoasa mămică a anunțat faptul că a mers la doctorul care se ocupă de sarcina sa și a primit un rezultat în care se poate vedea clar dacă este însărcinată cu o fetiță sau cu un băiețel. Chiar dacă ea și soțul ei au fost extrem de curioși cu privire la cel mai nou membru care va veni în curând în familia lor, niciunul nu a îndrăznit să desfacă plicul în care se află „verdictul” final.

„Cum am ieșit din spital am dat plicul, la Amedea am intenționat să nu știm sexul, dar am ieșit din spital cu plicul și până la mașină l-am desfăcut. Nu am mai ajuns să îl punem în torpedou, l-am desfăcut direct și am verificat exact ce este și nu am făcut bine. De data asta am zis că dacă tot este al doilea copil…la primul zici că este adrenalina mai mare, la al doilea copil să reușim să ne păstrăm calmul. Ți-am zis, nu l-am mai băgat în torpedou, l-am dat unor prieteni și se vor ocupa ei de organizat, de baloane”, a declarat Emily Burghelea pentru Ego.

Astfel, Emily Burghelea susține că plicul a ajuns pe mâini bune în acest moment, iar prietena sa se va ocupa să organizeze o petrecere ca la carte alături de mai mulți invitați în cadrul căreia va fi dezvăluit sexul copilului. Întrebată dacă va avea aceiași nași de botez, blondina susține că nu este sigură de acest aspect.