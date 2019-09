Au trecut șase luni de la drama care a lovit familia lui Mirel Rădoi. Fratele celebrului selecționer s-a stins atunci la spital, după ce a căzut în gol de la etajul IV. Între timp, cumnata antrenorului de la ”U21” a renunțat la doliu și își vede, în continuare, de viață, de dragul băiețelului său. Vera se ocupă de salonul de înfrumusețare pe care îl are, dar și de creșterea copilului ei. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă toate detaliile.

Pe 2 februarie, după o ceartă cu soția, Mihai Nicușor, s-a aruncat de la etajul IV al blocului în care locuia, în Drobeta Turnu Severin. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost transportat în stare foarte gravă la spitalul din oraș. Ulterior, a fost transferat la Timișoara, iar medicii de la Spitalul Județean au făcut tot posibilul să-i salveze viața, după ce l-au operat.

Cum s-au refăcut mama și fiul după dramă

Din păcate, însă, în ciuda eforturilor depuse de medici, Mihai, fratele lui Mirel Rădoi, a murit în 29 martie. După moartea fulgerătoare a lui Mihai Nicușor, Vera, soția lui, a încercat din răsputeri să treacă peste pierderea suferită și să își vadă, în continuare, de viața ei… de dragul băiețelului pe care îl are. (CITEȘTE ȘI: MIHAI, FRATELE LUI MIREL RĂDOI, DOSAR PENAL PENTRU LOVIRE)

La fel de discretă, Vera și-a găsit alinarea alături de familie și prietenele apropiate. Văduva lui Mihai Rădoi a încercat să treacă peste drama din martie pentru a nu resimți copilul ei durerea pierderii tatălui. Împreună cu băiețelul său, la începutul lunii august, Vera a plecat în Grecia. Micuțul s-a relaxat și s-a bucurat de toate activitățile pe care le-a făcut împreună cu mama lui. (VEZI AICI: FRATELE LUI MIREL RĂDOI ÎȘI SUSPECTA SOȚIA CĂ-L ”TRADUCE” CU UN INTERLOP)

Pe lângă faptul că este o mămică responsabilă și grijulie, Vera Rădoi se ocupă și de salonul de înfrumusețare pe care îl are în Drobeta-Turnu Severin. Clientele sunt extrem de mulțumite de servicii, iar văduva lui Nicușor Rădoi se bucură de aprecierea tuturor celor care îi trec pragul salonului.

Momentul în care s-ar fi rupt relația dintre frații Rădoi

Mirel Rădoi s-ar fi îndepărtat de fratele său, din cauza comportamentului de care acesta din urmă a dat dovadă. Cei doi nu se mai înțelegeau bine de o bună perioadă de timp, iar antrenorul naţionalei U21 de fotbal a României ar fi păstrat legătura cu fratele său doar pentru nepotul lui. De altfel, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, v-a prezentat, în exclusivitate, și motivul care ar fi dus la ruptura iremediabilă.

“Mihai are probleme de mai mult timp cu jocurile de noroc, iar Mirel știa despre tot. Chiar și în aceste condiții, nu și-a lăsat fratele singur. La un moment dat, l-a băgat într-o «ședință» și i-a spus că este dispus să-l ajute. Nu însă cu bani! Mirel a vrut să-l interneze ca să-l vindece de jocurile de noroc, dar Mihai a refuzat.

A spus că nu este cazul, că nu are probleme, că totul este o prostie. Mirel era pregătit să-l ducă la o clinică de specialitate, unde să primească ajutorul adecvat. Plătea absolut tot din buzunarul lui, banii nu reprezentau o problemă, normal. Dar Mihai nici nu a vrut să audă. A fost momentul în care Mirel s-a distanțat de fratele lui”, a povestit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, un apropiat al familiei Rădoi.

Ar fi fost momentul în care Mirel Rădoi și-ar fi renegat fratele: “Să fie sănătos, dacă așa vede el viața nu am ce să-i fac. Fiecare pe drumul lui, de acum încolo. Refuză ajutorul meu, nu am ce să-i fac. L-am susținut mereu, dar dacă nu conștientizează problema pe care o are, nu am ce să-i fac”, s-ar fi confesat Mirel Rădoi în sânul familiei. (VEZI ȘI: FRATELE LUI MIREL RĂDOI A PIERDUT APARTAMENTUL FAMILIEI LA POKER)

„A pierdut bunuri în valoare de 300.000 de euro!”

“Era, pur și simplu, bolnav cu jocurile. Poker, rummy, barbut, se băga la absolut orice. La mijloc erau sume imense. S-au ruinat într-o singură noapte, când el a pierdut apartamentul. Asta i-a pus capac. S-a certat cu soția, aceasta a amenințat că-l părăsește, după care Mihai s-a aruncat de la etaj!”, au mai povestit surse din anturajul familiei Rădoi.

Fratele selecționerului U21 nu ar fi avut nicio limită, mai ales când ajungea la masa de joc. Potrivit martorilor, nu-l mai interesa nimic, paria tot! Fără să se gândească la consecințe!

“Juca numai în Severin, cu «grei» din Craiova și din orașul unde locuia. Paria enorm de mult. Spre exemplu, într-o seară a pierdut bunuri în valoare de 300.000 de euro! Are jocul în sânge! Dar am înțeles că era un jucător bun, respectat în branșă. A pierdut sume mari, dar a și câștigat de-a lungul timpului. Nu era deloc un amator”, au mai dezvăluit sursele CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

