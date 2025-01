Cumnatul lui Ceaușescu, umilit de Gică Hagi: „L-a împins de i-a căzut pălăria de pe cap și a început iureșul”

Daniel Gherasim, fostul portar al Stelei, a rememorat exclusiv pentru CANCAN povestea marelui scandal de la un meci celebru jucat chiar de înaintea Revoluției, mai exact partida de la Scornicești dintre FC Olt și Steaua. Gherasim juca la echipa din orașul natal al lui Nicolae Ceaușeșcu și a rămas surprins când a auzit ce a spus fostul său coleg de echipă de atunci, Gică Mihali. Acesta din urmă a declarat că Gherasim a fost bătut de Marius Lăcătuș pe teren.

Într-un fotbal dominat de rivalități aprinse și meciuri cu miză politică, partida dintre FC Olt și Steaua, jucată chiar înainte de Revoluție, rămâne un moment controversat în istoria sportului românesc. Daniel Gherasim, fostul portar al Stelei, a acceptat să povestească, în exclusivitate pentru CANCAN, detalii neștiute despre acel scandal de pe teren

”M-am luat la ceartă cu Lăcătuș și ne-am luat la bătaie rău de tot, pe teren. (n.r. Cine a început?) Într-un fel, prima dată Lăcă, că m-a scuipat și după aia eu am… Așa a fost, na. Și ne-am bătut rău de tot acolo și atunci…Eu cu Lăcă tare, au sărit spectatorii din tribuna, de la oficială peste tot în teren.

A sărit și Gică Hagi cu picioarele pe niște spectatori. Ungureanu la fel, Gherasim care era de la Steaua și era portar la noi s-a dus la Lăcă și i-a zis: ‘Lăcă, stați mă cuminte!’ Când i-a dat Lăcă un pumn lui Gherasim, l-a băgat în plasă și n-a mai… Ziceai că e pui de găină, stătea acolo, nemișcat. Și pe urmă a intervenit Poliția, cine era acolo și ne-a despărțit”, a spus Gică Mihali pentru iamsport.ro

,,Le-a înflorit Mihali, el i-a dat un pumn lui Lăcătuș”

Daniel Gherasim nu lasă loc de interpretări și demontează varianta spusă de Gică Mihali despre scandalul uriaș de la meciul FC Olt – Steaua, jucat chiar înainte de Revoluție. Fostul portar neagă că ar fi fost „băgat în plasă” de Marius Lăcătuș.

,,E, m-a băgat în plasă? M-a lovit Lăcătuș, dar nu m-a băgat în nicio plasă. Gică a înflorit-o, nu… M-a lovit, dar nu poți să zici că m-a făcut knock-out. Meciul în sine avea o conotație aparte. Noi cu un an înainte i-am bătut pe Dinamo și Steaua a ieșit campioană. Meciul ăsta a fost înainte de Revoluție iar noi, FC Olt, stăteam mai prost în clasament. Ne trebuia un egal sau chiar o victorie. Nu mai știu cât am pierdut, parcă 1-0, a dat Hagi gol. S-a jucat cu ambiție mare de tot și noi, dar și ei să nu piardă. Lumea zicea că o să fie un aranjament, nu a fost niciun aranjament, nu a fost nimic! La o fază, a fost un fault și de acolo a ieșit tot scdandalul A luat Hagi cartonaș roșu, parcă și Nae Ungureanu la fel. S-a întrerupt jocul câteva minute bune.

Ei au primit multe etape de suspendare, pentru că s-a schimbat regimul. Dacă nu se schimba, le dădea mai puțin, știi? 6,7 etape de suspendare, nu mai știu exact, le-a dat mult… Bătaia a ieșit de la un fault. Din ce îmi aduc eu amintea era un tovarăș, să zic, Manu îl chema, era ceva cumnat cu Ceaușescu. A intervenit și el, a coborât din tribună. Hagi l-a împins și ăluia i-a căzut pălăria de pe cap! Nu a sărit Gică cu picioarele, hai mă (n.r.- râde). Nu am avut nicio treabă cu Lăcătuș, m-a împins… Dar nu știi că el era recalcitrant la joc? Dar bătaie a ieșit. Și Mihai i-a dat un pumn unuia, nu mai știu cui! Cred că lui Marius i-a dat și eu m-am dus să intervin să-i despart și m-a împins și pe mine.

Nu dădea în mine special. În primul rând, faza nu s-a petrecut în poartă, a fost înspre lateral, spre aut, din ce îmi aduc eu aminte. Nu, nu a dat cu pumnul Lăcătuș„, a fost versiunea lui Daniel Gherasim despre incidentele de la acel meci FC Olt-Steaua 0-1.

Gherasim a stat cu ochii pe FCSB doar o repriză la meciul cu United

Daniel Gherasim a aflat de ultimul eșec al FCSB-ului după ore bune de la terminarea meciului de pe Arena Națională.

,,Am văzut doar prima repriză, a doua nu! Mi-a plăcut prima parte, dar echipă de calibru Manchester United, despre ce vorbim? Din păcate, nu am mai putut vedea și a doua parte. Am fost pe drumuri toată ziua, am venit de pe la Sibiu, Sfântu Gheorghe și am fost foarte obosit. Jos pălăria pentru FCSB vizavi de ce au realizat și că s-au calificat, e un lucru foarte bun și chiar e o performanță! Chiar au făcut față în meciurile astea din Europa League pe care le-au jucat„, a fost opinia lui Daniel Gherasim după FCSB- Manchester United 0-2.