Cunoscut afacerist român, asasinat în Canada! Bărbatul era în vizorul oamenilor legii după ce a fost acuzat de corupție

Tragedie în Canada. Un cunoscut om de afaceri român a fost asasinat în cartierul Chomedey din Laval, lângă Montreal. Totul s-a întâmplat în plină stradă. Victima a fost răpusă de o rafală de gloanțe. După ce și-a îndeplinit misiunea, atacatorul a reușit să fugă, înainte ca oamenii legii să ajungă la fața locului.

Joi dimineață, un afacerist român în vârstă de 61 de ani a fost asasinat. Este vorba despre Tinel Timu, un personaj cu renume în cadrul comunității românești din Montreal. Potrivit informațiilor oferite de presa internațională, Tinel Timu și-a găsit sfârșitul în fața unei locuințe de pe rue du Havre, pe malul Rivière des Prairies.

Bărbatul a fost ținta unui pușcaș ce a descărcat cinci gloanțe în direcția lui. După atac, alarma a fost dat imediat iar Tinel Timu a fost transportat de urgență la spital. Din păcate, rănile acestuia au fost unele foarte grave, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el, declarând doar decesul.

Deși după atac alarma a fost dată repede, atacatorul a reușit să fugă de la fața locului înainte ca oamenii legii să ajungă. Potrivit declarațiilor unui vecin, acesta a sărit într-o mașină și a demarat în forță.

„Eram în baie când am auzit împușcăturile. Am auzit cel puțin patru dintre ele. M-am repezit la fereastră mea pentru a vedea ce se întâmplă și am văzut un vehicul plecând cu zgomot”, a declarat un vecin.

Tinel Timu, dosar de corupție

Tinel Timu era o figură cunoscută în cadrul comunității românești din Montreal și nu numai. Acesta avea mai multe afaceri, mare parte din ele în domeniul imobiliar. În luna septembrie a anului trecut, Unitatea permanentă anticorupție (UPAC) l-a arestat pe bărbat și pe unul dintre angajații săi. Cei doi au fost acuzați de „tentativă de corupere a unor angajați ai administrației municipale din Montreal în scopul obținerii unor avantaje necuvenite”. În același dosar a fost arestat și șeful diviziei de permise și inspecții din cadrul primăriei din cartierul Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Sadek Lazzouzi. Acesta ar fi intervenit în favoarea omului de afaceri.

Se pare că Tinel Timu controla mai multe companii în domeniul imobiliar, conform documentelor juridice. Acesta declara în anul 2019, în fața instanței, că este proprietar a 700 de unități rezidențiale în zona Montreal. Numele lui Tinel Timu se leagă de mai multe activități dubioase. În anul 2014 a fost dat afară de la o ședință a consiliului municipal din Terrebonne după o intervenție vehementă în favoarea unuia dintre proiectele sale. Mai apoi, în anul 2021, clădirea în cauză, fosta fabrică Moody, a ars din temelii la doar o lună după ce fusese vândută unui alt dezvoltator.

Mai mult, în anul 2016, un locotenent al mafiei din Montreal a fost ucis în parcarea complexului Multisports de Laval, complex deținut de o companie condusă de soția lui Tinel Timu.

